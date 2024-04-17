Зачем француженки заливают подсолнечное масло в раковину

Французские хозяйки всегда отличались своим неординарным подходом к уборке и поддержанию чистоты в доме. Но зачем заливать подсолнечное масло в раковину?
Это странное решение имеет свои преимущества, пишет французский портал Sante+.
Неприятный запах из раковины
Опытные сантехники объясняют ситуацию следующим образом: когда вы надолго уезжаете из дома, естественно, никто не пользуется кухонной раковиной или унитазом. В результате водяной засор засыхает в колене сифона, выпуская наружу запах сточных вод. Вот откуда берутся все эти неприятные испарения.
Зачем выливать масло в раковину?
Французские хозяйки использовать именно подсолнечное масло, потому что оно наверняка уже есть у вас на кухне, а это довольно экономичный продукт.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Более того, вам понадобится всего полбутылки, чтобы обработать всю сантехнику в доме. Для кухонной раковины или умывальника достаточно 50 мл масла. В ванной комнате специалисты рекомендуют использовать в среднем 100 мл, поскольку слив там шире.
Как масло может устранить запахи из раковины?
Масло для устранения запахов из раковины - Таким образом, этого количества масла достаточно, чтобы на поверхности уплотнителя образовался слой жира или пробка. Это не позволит воде в механизме испариться, пока вас нет дома. Неприятный запах из раковины возникает именно потому, что вода в ней испаряется.
Конечно, не обязательно каждый день выливать масло в раковину. Если вы постоянно пользуетесь трубами, масляная пробка не выдержит. Применяйте этот совет, когда собираетесь уехать в отпуск на месяц или больше. И когда вы вернетесь, вы не заметите неприятных запахов в раковине, потому что вода будет находиться на одном уровне.
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