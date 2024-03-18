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Какое масло полезнее для использования: оливковое или подсолнечное

Руслана Заклинская
18 марта 2024, 15:38
Оливковое и подсолнечное масла - два из наиболее распространенных растительных масел, но важно знать, какие основные различия между ними и их использованием.
Какое масло полезнее для использования: оливковое или подсолнечное
Чем отличается оливковое масло от подсолнечного / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Оливковое и подсолнечное масла - два самых распространенных растительных масла, которые используются в кулинарии и не только. Однако, они имеют значительные различия в составе, вкусе и применении. Оливковое масло производится из оливковых плодов, тогда как подсолнечное масло - из семян подсолнечника.

В чем разница между оливковым и подсолнечным маслом

Оливковое масло богаче мононенасыщенными жирами, которые полезны для сердца. Подсолнечное масло содержит больше полиненасыщенных жиров, которые также полезны, но могут быть не так устойчивы к высоким температурам.

Ранее мы рассказывали, что можно сделать со старой сметаной. Есть несколько замечательных вариантов, какие блюда можно приготовить из сметаны, которая уже слишком долго простояла в холодильнике.

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Также оливковое масло имеет более выраженный, фруктовый или травянистый вкус, который может добавить интересный оттенок блюдам. Подсолнечное масло имеет более нейтральный вкус.

Оливковое масло имеет более низкую точку дымления, чем подсолнечное. Это означает, что оно может начать гореть и выделять вредные вещества при нагревании до высоких температур.

Как правило, оливковое масло дороже подсолнечного.

Где лучше использовать оливковое масло

Оливковое масло обладает насыщенным вкусом и ароматом, который добавляет блюдам изысканности. Оно идеально подходит для заправки салатов, приготовления соусов и маринадов, а также для приготовления песто. Оливковое масло прекрасно сочетается с рыбой, птицей и овощами, придавая им особый вкус.

Также важно отметить, что чем больше очищается масло, тем меньше микроэлементов и полезных соединений оно содержит. Оливковое масло первого отжима, наименее обработанный тип оливкового масла, богато антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, такими как токоферолы, каротиноиды и полифенолы. Минимально рафинированное оливковое масло сохраняет также некоторые питательные микроэлементы, такие как витамины E и K.

С другой стороны, процесс очистки, используемый для производства подсолнечного масла, разрушает питательные микроэлементы, антиоксиданты и полезные растительные соединения, включая токоферолы, фитостерины, полифенолы и коэнзим Q.

Где лучше использовать подсолнечное масло

Подсолнечное масло, как правило, имеет нейтральный вкус и аромат, что делает его идеальным вариантом для жарки на большом огне и фретюра. Оно также часто используется в выпечке и для жарки овощей из-за высокой температуры кипения.

Почему нельзя жарить на оливковом масле

Оливковое масло имеет низкую точку дымления, поэтому оно не подходит для жарки на большом огне. При высоких температурах оливковое масло может начать гореть и выделять дым, что может изменить вкус блюда и снизить его качество.

Какое масло полезнее

Оливковое масло считается более полезным из-за своего высокого содержания мононенасыщенных жиров, которые способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и воспаления. Также оливковое масло богато витамином E, который является антиоксидантом и защищает клетки от повреждений. Содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами и замедляют старение.

Подсолнечное масло содержит больше полиненасыщенных жиров, которые могут быть менее полезными для организма в больших количествах.

Что такое масло?

Масло - вещество растительного происхождения, которое обычно является жидкостью при температуре окружающей среды и не смешивается с водой, но может смешиваться с другими маслами и органическими растворителями; жирное на ощупь.

Это общее определение охватывает также летучие эфирные масла и терпентиновое масло (сырец скипидара). В более узком смысле под маслом понимают только масла и жиры (в частности, твердые - например, пальмовое масло), в отличие от животных жировых продуктов (которые маслами называть не принято; в частности, не следует путать масло с маслом - продуктом переработки сливок или сметаны).

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