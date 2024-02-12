Как выбрать качественное масло: эксперт рассказала о распространенном мифе

Главред выяснил, как выбрать качественное сливочное масло в магазине и, что на самом деле означает процент жирности, указанный на упаковке.

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Как выбрать качественное масло в магазине - на что указывает жирность масла / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В магазинах представлены товары многих маслопроизводителей, и бывает трудно определить, какие продукты являются качественными. Важно знать, как готовится масло и какая жирность продукта должна быть четко указана на упаковке. Мы часто слышим, что "настоящее" масло должно иметь жирность не менее 82%, однако действительно ли это так? Об этом рассказывает эксперт по питанию Елена Ковальчук.

Она отмечает, что нельзя сравнивать сливочное масло, спред и маргарин, ведь это разные продукты.

"Стоит понимать, что масло с процентом жирности менее 82% это не спред. Спред - это масло изготовлено из смеси молочных и растительных масел и именно так указано на этикетке", - указывает она в своем Instagram. Но как же тогда получают масло меньше 82%?

Как готовят масло

По словам эксперта по питанию, сливочное масло изготавливается из сливок, которые по сути, являются густым молоком, просто в нем меньше воды. В коровьем молоке 88-89% воды, а все остальное - белки, жиры и углеводы

"Сливочное масло получают несколькими способами, но общая суть одна - надо уменьшить количество воды и отделить жир. В результате у вас остается много жира, немного белка и углеводов (последние 2 также теряются с водой). Таким образом, чем больше воды вы уберете, тем больше будет процент жира, который останется в сливках, а значит в вашем будущем масле. Поэтому, если меньше процент жира, то там просто больше воды", - отмечает Елена Ковальчук.

Такое масло отличается по "поведению" так как является более водянистым, но это все еще сливочное масло

Что может содержаться в масле

В сливочном масле может содержаться:

Жир - сливочное масло содержит большое количество жира, который является основным компонентом этого продукта.

Витамины - сливочное масло может быть источником витаминов, таких как витамин А, D, и E.

Минералы - в масле могут содержаться различные минералы, такие как кальций, магний и калий.

Холестерин - сливочное масло содержит холестерин, который необходим для некоторых функций организма, но большие количества могут быть вредными для здоровья.

Другие вещества - в сливочном масле могут содержаться другие вещества, такие как антиоксиданты или пробиотики, в зависимости от способа его изготовления и обработки.

Как выбрать качественное масло

Иммунолог Даша Литовченко подчеркивает в своем Instagram, что в масле с меньшим процентом жира может не быть вреда. Основной риск заключается в том, что можно встретить низкокачественный продукт, где производитель подделал масло. ⠀ В выборе масла она рекомендует обратить внимание на ДСТУ:

ДСТУ 4399 - продукт может содержать только животные жиры

ДСТУ 4495 - продукт с растительными жирами

Для определения качественного сливочного масла в магазине обратите внимание на такие общие рекомендации:

Вид: сливочное масло должно иметь белоснежный цвет с легким оттенком желтого. Оно должно быть однородным, без видимых частиц.

Консистенция: сливочное масло должно быть мягким и равномерной консистенцией, не слишком твердым и не жидким.

Аромат: качественное сливочное масло имеет приятный, молочный аромат без признаков кислотности или запаха старости.

Вкус: проверьте вкус на наличие приятного, молочного вкуса без горечи или кислотности.

Маркировка: убедитесь, что на упаковке указана информация о производителе, составе, дате производства и пригодности к употреблению.

Упаковка: сливочное масло лучше покупать в темном стеклянном или пластиковом контейнере, чтобы защитить от воздействия света.

Дополнительные марки качества: если возможно, выберите сливочное масло с дополнительными маркировками качества или сертификатами соответствия.

Обращайте внимание на эти признаки, чтобы получить качественный продукт.

Смотрите видео о том, как определить качественное масло:

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