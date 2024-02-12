Почему нельзя дарить икону: что значат старинные приметы и суеверия

Можно ли отдать подаренную икону - что значит, если вам подарили икону.

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Что говорят, когда дарят икону / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Для многих верующих людей остается вопрос о том, можно ли дарить иконы и принимать их в дар. Ведь по некоторым народным поверьям и легендам, это может быть плохим знаком.

При этом также нередко прихожане ищут ответ на вопрос о том, можно ли дарить иконы близким и родственникам. И может ли такой подарок навлечь какую-то беду или несчастье.

При этом некоторые, ссылаясь на преданья старины глубокой, утверждают, то иконы не стоит дарить и брать в дар. Они аргументируют это тем, что эти изображения, обычно, вешают на самое видное место, и будто тем самым иконы притягивают негатив и отрицательную энергетику.

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Можно ли дарить иконы в подарок: приметы и суеверия

В свою очередь многие уверены в том, что иконы для верующего человека один из лучших подарков. Ведь такое изображение, особенно полученное из храма, заряжает дом положительной энергетикой и привносит в души покой и умиротворение.

Кроме того, представители церкви уже не раз вносили ясность в этот вопрос, подчеркивая, что поверия и приметы - опасные суеверия, а верить следует лишь в Бога, а не в приметы. Поэтому церковнослужители говорят, что икона не приносит вреда ни дарителю, ни тому, кому ее дарят.

Почему нельзя принимать в подарок иконы

Однако наши предки верили, что икона способна передавать негативную энергетику. До сих пор у многих сохраняются убеждения о том, что через образ можно навести порчу. Это приводит к тому, что отдельные люди чураются таких подарков и не советуют другим принимать иконы в дар.

Можно ли дарить иконы из своего дома

По словам священнослужителей и людей религиозных, подарить икону или принять ее в дар – однозначно богоугодное дело. Особенно радостным такой подарок будет на торжественное событие. По мнению церкви, такие подарки помогут очистить душу от скверны, а также вылечат от злости и гнева. При этом многие предпочитают дарить иконы родным и близким людям, как бы передавая тем самым частичку своего домашнего очага родным и близким.

Можно ли дарить иконы в подарок

Несмотря на многочисленные суеверия и опасения, дарить иконы и принимать их в дар можно. А опасения об опасности такого шага называют ошибочными. А пояснение тут простое, ведь, как говорят священнослужители, с глубокой старины дарение иконы считалось благочестивым христианским поступком. Преподнося икону в дар, вы совершаете жест любви и заботы.

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