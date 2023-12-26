Вот что происходит с организмом, когда вы каждый день едите масло

Масло важно не переедать, чтобы не набрать лишний вес.

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Можно ли есть сливочное масло каждый день? / Коллаж Главреда. Фото: Pixabay

Масло - неотъемлемый продукт при готовке многих блюд. Его добавляют даже в здоровую пищу. Диетолог Лорен Харрис-Пинкус в статье на EatingWell отметила, что, несмотря на господствующие до сих пор мифы о якобы однозначном вреде масла, этот продукт в соединении с другими ингредиентами иногда помогает даже лучше усваивать полезные вещества.

Норма сливочного масла для взрослого

Сливочное масло калорийно - примерно 100 калорий и 12 г жира на одну столовую ложку.

Обычно ресторанное блюдо, например жаренный лосось, может содержать от 2 до 4 таких ст. ложек. Это без учета масла, которое добавляют в мучное (если вы при этом едите хлеб).

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При употреблении 1 ст. ложки масла его влияние не будет значительным, убеждают специалисты. Она содержит 11% рекомендуемой суточной нормы витамина А (сравним с картофелем, который содержит около 130% рекомендуемой нормы).

Но 1-2 ст. ложки масла - это еще не полноценный обед. Организму необходимо много питательных веществ, которые можно получить из других продуктов.

Если вы придерживаетесь нормы суточного употребления в 2000 калорий, то масла там должно быть не выше 120-200 калорий. Если вместе с маслом употребляете жирное мясо - не больше 1 ст.ложки.

Масло необходимо сочетать с цельными продуктами растительного происхождения.

Чем полезно масло для человека - плюсы и вред

Например, содержащаяся в масле жирная кислота бутират способствует улучшению здоровья кишечника.

Однако диеты, богатые насыщенными жирами (содержащимися в масле), повышают уровень холестерина в организме и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, масло не подходит людям с неусвоением лактозы.

Диетологи советуют заменять сливочное масло маслом авокадо, оливковым маслом, орехами и другими насыщенными жирами продуктами.

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