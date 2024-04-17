Желтизна исчезнет за минуты: как отбелить кроссовки без соды - действует безотказно

Некоторые люди боятся покупать светлую или даже белую обувь из-за риска быстрого загрязнения. Главред выяснил, как отчистить белые кроссовки от желтизны.

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Как почистить кроссовки от желтизны - как сделать кроссовки снова белыми / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Погода меняется и время перебрать свою сезонную обувь. Кеды и кроссовки - это универсальная обувь, подходящая к любому стилю. Однако, белые резиновые вставки очень трудно отчистить и, со временем они могут желтеть. О том, как вернуть кедам белизну показала в эфире "Сніданку з 1+1" ведущая программы "SuperГОСПОДАРКА" Ирина Гулей.

Как сделать кроссовки снова белыми - способ с зубной пастой

По ее словам, для того, чтобы вернуть белый цвет обуви нужна зубная паста и, соответственно, зубная щетка.

"Итак, зубную пасту наносим на щетку и чистим только не зубы, а кеды. Тщательно проходимся по всей резиновой поверхности. В конце протираем влажной тряпкой. И вуаля, кеды снова, как новые. Таким образом можно не только отчистить тяжелые старые загрязнения, но и восстановить белье", - указывает она.

Смотрите видео о том, как вернуть белизну кроссовкам с помощью зубной пасты:

Кто такая Ирина Гулей Гулей Ирина - креативный продюсер "Сніданку з 1+1", журналист, телеведущая.

Как сделать кроссовки снова белыми - способ с отбеливателем

Блогер Кристина Морисон рассказала в своем видео в YouTube как отбелить пожелтевшие кроссовки в домашних условиях, используя подручные средства.

"Все, что вам нужно - это чистящее средство, которое содержит в своем составе отбеливатель. Можно даже использовать сам отбеливатель. Я просто рекомендую немного развести его и смешать с пищевой содой, чтобы получить пасту, которую вы сможете нанести на подошву обуви", - подчеркивает женщина.

Кроме того, можно использовать средство для бытовой чистки (порошкообразный отбеливатель). Его нужно смешать с небольшим количеством воды, превратить в пасту, нанесите на обувь.

"Вы можете отбелить обувь с помощью любого бытового моющего средства, которое содержит отбеливатель. Просто нанесите его на подошву, а затем заверните ее в полиэтиленовую пленку и оставьте на час на солнце, или просто повторяйте этот процесс в течение нескольких дней или около того", - указывает она.

Как сделать кроссовки снова белыми - пошаговая инструкция

Нанесите полученную пасту на свою обувь;

Распределите ее с помощью зубной щетки - только будьте осторожны, чтобы не попасть на верхнюю часть обуви;

Далее нужно завернуть обувь в полиэтиленовую пленку - это поможет удержать влагу, чтобы подошвы не пересохли и не потрескались на солнце.

По ее словам, это также поможет отбеливателю не перенестись на любую другую поверхность.

Смотрите видео о том, как избавиться от желтизны на кроссовках с помощью отбеливателя:

"Теперь, когда обувь завернута, пора вынести ее на солнце, где она сможет высохнуть. Оставьте обувь на солнце примерно на час и поворачивайте ее каждые 30 минут, чтобы убедиться, что обе стороны получают одинаковое количество солнечного света", - добавляет Кристина Морисон.

Она подчеркивает, что после этих манипуляций нужно смыть отбеливатель под проточной водой.

"Ладно, вот и готовый продукт. Как видите, подошва значительно расширилась по сравнению с первоначальным вариантом", - резюмирует она.

Стоит обратить внимание на то, что тестировать любое средство нужно на невидимой части кроссовки перед применением, чтобы убедиться, что оно не повредит материал.

Кто такая Кристина Моррисон Моррисон Кристина - модель, сертифицированный персональный тренер, блогер. Автор видео на YouTube и TikTok в которых делится интересными советами на разные темы.

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