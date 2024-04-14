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Городская легенда: для чего раньше засыпали сахар в бензобак - настоящая причина

Юрий Берендий
14 апреля 2024, 16:05
В прошлом веке считалось, что добавление сахара в бензобак может улучшить качество топлива. Главред выяснил, что будет если насыпать сахар в бензобак.
Городская легенда: для чего раньше засыпали сахар в бензобак - настоящая причина
Что будет, если подсыпать сахар в бензобак - распространенная ошибка / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Хочешь сделать вред соседу - насыпь ему сахара в топливный бак. В классической франко-итальянской кинокомедии "Родзява" 1965 года с Бурвилем и де Фюнесом в главных ролях один из персонажей так и сделал - сработало отлично. Согласно городским легендам, сахар в бензобаке - окончательный разрушитель всех автомобильных двигателей, однако, на самом ли деле это так?

Почему в бензобак начали добавлять сахар

Миф о добавлении сахара в бензобак имеет довольно интересную историю. В 1930-х годах в Соединенных Штатах распространился слух, что добавление сахара в бензин может улучшить качество топлива и повысить производительность двигателя. Это верилось тогдашними водителями, которые надеялись сэкономить на расходе топлива.

Было несколько вариантов, которые советовали добавлять сахар в топливо. Некоторые предложили растворять сахар в воде и добавлять в бензобак, другие советовали просто сыпать сахар в бензобак. Но несмотря на распространенность этого мифа, нет научных доказательств, что это может как-то улучшить качество или производительность автомобиля.

Что будет если добавить сахар в бензобак

Автор YouTube канала "MaxTheCarGuy" опроверг популярный миф о том, что если положить сахар в бензобак автомобиля, то он станет непригодным для использования.

"Распространенным заблуждением является то, что сочетание сахара и бензина каким-то образом приведет к образованию полутвердой смеси, которая забьет топливную магистраль и приведет к остановке двигателя. На самом деле это неправда, поскольку добавление сахара к бензину не приведет к его растворению. Зато поскольку сахар тяжелее бензина, он будет продолжать опускаться, пока не достигнет дна бензобака. Худшее, что может произойти, - это то, что вы не сможете заправить бензобак до конца", - отмечает он.

Какие проблемы может вызвать добавление сахара в бензобак

Однако, по его словам не стоит считать, что сахар не вызовет других проблем только потому, что он не влияет на топливо в вашем бензобаке.

"Если любой сахарный раствор проходит через топливный фильтр, есть большая вероятность того, что он засорится. Если топливный фильтр засорится, автомобиль в конце концов перестанет работать должным образом, поскольку он ограничивает количество топлива, которое может попасть в двигатель. Хотя нет никаких гарантий, что это произойдет, но это возможно, если ваш автомобиль попадет в яму. Если это произойдет, часть сахара на дне бака может попасть в фильтр", - указывает он.

Блогер добавляет, что чем больше неровностей проезжает автомобиль, тем больше сахара попадает в топливный фильтр.

"В конце концов на топливном фильтре накопится большое количество частиц сахара, что ограничит количество топлива, которое может попасть в двигатель. К счастью, сахар не должен влиять на топливопровод", - сказал эксперт.

Смотрите видео о том, что будет, если подписать сахар в бензобак:

Как очистить бензобак от сахара

Если в вашем бензобаке остался крошечный кусочек сахара, это, пожалуй, не будет большой проблемой, отмечает Макс.

"Чтобы убедиться, что все сладкие кристаллы исчезли, вам нужно только заменить топливный фильтр раньше, чем обычно. Но вам нужно будет отвезти машину к квалифицированному механику, если кто-то засыпал в ваш бензобак целый мешок сахара", - замечает эксперт.

При таком масштабе засорения, они, пожалуй, единственные, кто может очистить ваш бензобак от загрязнений.

"Этот процесс предусматривает снятие бензобака вашего автомобиля и полную очистку его от всего сладкого мусора. Типичная стоимость этой услуги составляет от 200 до 300 долларов. Даже если это не такая уж и большая сумма, для тех, кто пострадал от такого поведения, эта услуга все равно может показаться дорогостоящей," - делает вывод автор видео.

Что делать, если вода попала в бензобак автомобиля

Один из способов действительно заставить двигатель чужого автомобиля заглохнуть - это залить воду в его бензобак.

"На самом деле, вода может попасть в топливную магистраль и попасть в двигатель. Типичный процесс внутреннего сгорания требует смешивания топлива и воздуха, а не воды и воздуха, поэтому это, очевидно, помешало бы ему. Однако это не разрушит двигатель, если его вовремя обнаружить. Владелец автомобиля может обратиться к механику, который просто опорожнит топливный бак, чтобы удалить остатки воды. После этого вы будете готовы к поездке, просто добавив в бак свежего бензина", - резюмирует он.

Почему не заводится машина - основные причины

Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.

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