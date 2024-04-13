Кусты будут ломиться от плодов: как "обмануть" баклажан и создать ему индийский климат

Баклажаны - теплолюбивая и капризная культура. Но если знать секреты выращивания, то можно получить роскошный урожай.

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Как вырастить богатый урожай баклажанов - секреты дачников / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Из баклажанов можно приготовить множество очень вкусных блюд, а также законсервировать их на зиму. Но выращивать растение берется не каждый огородник, поскольку это теплолюбивая и капризная культура. Однако если знать, как "обмануть" баклажан и искусственно создать ему индийский климат, то хороший урожай не заставить себя ждать.

Что любит баклажан при посадке

Баклажаны любят плодородные земли, нейтральные или слабокислые.

Чтобы они быстро росли, перед посадкой в прогретую почву стоит внести немного перегноя, золы, органических удобрений.

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Лучшая температура для роста и развития этого растения составляет +20…+25 °С. При температуре выше +36 °С они могут начать сбрасывать цветы.

Обязательное условие при посеве семян баклажан в открытый грунт, чтобы земля на глубине лопаты прогрелась до +18…+20 °С.

Баклажан - история появления Родиной баклажана считается Восточная Индия, откуда в IX веке персидские торговцы перевезли его через Афганистан и Иран в Африку. Древние римляне и греки называли его "яблоком бешенства", считая, что потребление этого плода приводит к сумасшествию. Из-за такой недоброй славы долгое время баклажан отказывались употреблять в пищу. В XV веке баклажан появился в Европе, но активно выращиваться там начал только в XIX веке. Баклажаны бывают разных цветов: белые, желтые, красные, полосатые, фиолетовые и черные. Ежегодно в Палермо проходит "Олимпиада баклажанов", куда съезжаются самые именитые повара, чтобы получить приз за лучший рецепт блюда из баклажана. Мировой лидер по выращиванию баклажанов — Китай. На его долю приходится более половины всей производимой в мире продукции. Баклажаны активно используются в кулинарии многих стран мира. Их варят, жарят, запекают, тушат, готовят на гриле, маринуют, используют для приготовления баклажанных салатов и баклажанной икры, а также едят сырыми. Многие новые сорта не требуют вымачивания, поскольку лишены горечи изначально. Перезревшие баклажаны не рекомендуется употреблять в пищу, так как в них содержится много соланина. В пищу используются молодые плоды в фазе технической спелости.

Что не любят баклажаны

Баклажаны не любят сквозняки. В открытом грунте их надо чем-то загораживать. Например, это может быть просто ширма от ветра. Также можно создать для них живую стену из фруктовых деревьев или кукурузы.

При посадке баклажанов, нужно обязательно учитывать таблицу севооборота. Они не любят расти из года в год на одном и том же месте. Поэтому на прежнее место баклажаны можно вернуть только через пять лет.

Баклажаны категорически нельзя высаживать на участок, где в прошлом году росли другие пасленовые (картофель, томаты, перец). Допускается сажать баклажаны после салата и редиски.

Как правильно высаживать баклажаны в открытый грунт

Баклажаны можно выращивать через рассаду, а можно и просто посадить семена в открытый грунт.

Некоторые огородники говорят, что баклажаны, которые выросли сразу на постоянном месте, будут более здоровыми, хотя урожай можно будет собирать намного позже.

Чтобы посадить семена баклажанов в открытый грунт, понадобится стеклянная бутылка. С ее помощью очень удобно делать аккуратные лунки. Для этого дно бутылки вдавите в землю, чтобы уплотнить ее.

Лунки необходимо хорошо увлажнить: вылейте примерно 1-1,5 стакана воды в каждую.

В одну лунку кладут по 3-4 штуки сухих семян, так как они не все проклевываются, и присыпают влажной землей.

Далее каждую лунку нужно накрыть половинкой от пластиковой бесцветной бутылки с крышкой. Таким образом, получатся маленькие парники для баклажан. Влага оттуда не испаряется, а температура воздуха и земли будет выше окружающей на несколько градусов.

Благодаря пластиковой бутылке получится маленький парник / Фото: botanichka.ru

Семена баклажан не стоит садить слишком плотно. Интервалы между растениями должны составлять примерно 50 см. Таким образом кусты будут получать достаточное количество света.

Баклажаны под бутылкой должны оставаться примерно месяц, пока не минует угроза ночных заморозков. В солнечную погоду всходы нужно проветривать.

Сразу снимать бутылки не стоит, так как бутылке сложился свой микроклимат, к которому растение привыкло. Сначала можно начать отвинчивать крышки, потом - снимать бутылки днем и одевать их обратно на ночь. А когда у баклажана появится 2-3 основных листа, бутылки снимают окончательно.

Баклажаны очень любят воду, поэтому их нужно обязательно поливать каждый день, особенно во время цветения. На погонный метр грядки понадобится приблизительно по 10 литров воды.

Раз в 10 дней баклажаны нуждаются в минеральных удобрениях или золе. Также можно использовать настой из трав-сорняков.

Когда на растении будет уже по 5-6 плодов, можно отрезать или прищипнуть верхушку, чтобы они успели вызреть до конца сезона.

Ранее Главред писал, как получить хороший урожай сладкого перца. Чтобы достичь такого результата, не стоит забывать о минеральных и калийных удобрениях.

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