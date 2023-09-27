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Баклажаны на зиму: быстрый рецепт от Евгения Клопотенко

Елизавета Бельмас
27 сентября 2023, 21:02 обновлено 27 сентября, 21:08
Главред расскажет, как приготовить острые баклажаны на зиму, от которых невозможно оторваться.
Баклажаны на зиму
Баклажаны на зиму / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кто не любит зимой полакомиться заготовками, правда? А если вы ещё и любите баклажаны - рецепты на зиму с ними это то, что вам необходимо. Мы расскажем, как сделать заготовку из баклажанов по рецепту известного повара.

Баклажаны на зиму - быстрый рецепт

Известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко раскрыл секрет о том, как приготовить вкусные острые баклажаны на зиму и закрыть их до уютного и долгожданного зимнего вечера.

Баклажаны на зиму - что понадобится:

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  • 1 кг баклажанов
  • 150 мл оливкового масла
  • 50 мл подсолнечного
  • 2 луковицы
  • 2 ст. л. меда
  • 5 ст. л. винного уксуса
  • укроп
  • 4 лавровых листа
  • 0,5 чайной ложки перца чили
  • 4 звездочки гвоздики
  • 1 ч. л. кориандра
  • 6 зубчиков чеснока

Способ приготовления:

Необходимо нарезать баклажаны кружочками, смазать их смесью масел,разложить на пергамент и отправить в духовку на 20 минут при 200 градусах. В это время на масле необходимо обжарить мелко нарезанный лук до золотой корочки.

Готовые баклажаны нужно смешать с зажаркой, добавить остальные ингредиенты, протушить 5 минут и сложить в стерилизованные банки, после чего залить маслом и закрыть крышкой.

Подробнее о том, как это сделать смотрите в видео:

@klopotenko_chef Беріть 1 кг баклажанів, помийте та наріжте кружальцями. Викладіть на деко, застелене пергаментом. Зробіть суміш соняшникової олії 150 мл і оливкової 50 мл. Змастіть баклажани сумішшю олій та поставте запікатися на 20 хвилин при 200 градусах. На олії посмажте поки 2 дрібно нарізаних цибулини, до золотистої скоринки. Готові баклажани змішайте з засмажкою. Додайте туди ж 2 ст.л меду, 5 ст.л винного оцту, подрібнений кріп (10 стебелець), 4 лаврових листки, ½ ч.л перцю чилі, 4 зірочки гвоздики, 1 ч.л коріандру. Ще дрібно-дрібно наріжте 6 зубчиків часнику і теж додайте до баклажанів. Зааамішайте, протушкуйте 5 хвилинок і викладіть все в простерилізовану банку. Залийте баклажани олією і закрийте банку простерилізованою кришкою. Все, тепер у вас є ніжна по структурі і солодко-пікантна по смаку закуска з баклажанів, яка зігріє вас взимку. Цьом. #цьом#баклажан#назиму♬ оригінальний звук - klopotenko_chef

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