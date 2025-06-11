Мощная украинская баллистика бьет на 300 км: появились детали о ракете Грім-2

Ракета оснащена боеголовкой весом до 400 кг, что значительно превышает массу боевой части многих аналогов.

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Проект является частью национальной программы по созданию ракетных вооружений

Мобильная платформа обеспечивает высокую маневренность

Украинские специалисты разработали ракетный комплекс Грім-2, созданный Южным конструкторским бюро и произведенный на мощностях Южмаша в Днепре.

Этот проект является частью восстановленной национальной программы по созданию ракетных вооружений, говорится в материале Army Recognition.

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Отмечается, что ракета оснащена боеголовкой весом до 400 кг, что значительно превышает массу боевой части многих западных аналогов. В зависимости от конфигурации она способна поражать цели на расстоянии до 300 км.

Мобильная платформа, на которой размещен комплекс, обеспечивает его высокую маневренность и скрытность, что делает Грім-2 особенно эффективным при нанесении ударов по стратегическим объектам противника, таким как командные пункты, логистические центры и склады боеприпасов.

Западные специалисты отмечают, что, в отличие от зарубежных систем, таких как ATACMS и Storm Shadow, использование Грім-2 не зависит от политических ограничений. Это дает Украине возможность применять его по целям вне своей территории без необходимости получения дополнительных разрешений.

Благодаря мощной боеголовке и высокой точности ракета представляет собой серьезный инструмент стратегического сдерживания, сопоставимый с российскими Искандерами и северокорейскими KN-23, но с важным преимуществом — ее производство осуществляется на территории Украины.

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По предварительным данным, Украина может выпускать 40-50 таких ракет ежемесячно, что подтверждает возможность серийного производства дальнобойного вооружения внутри страны.

Ранее сообщалось о том, что на Крым могут полететь украинские баллистические ракеты. Дроны могут стать не единственным вооружением, которое ВСУ будут применять для атак на объекты РФ в Крыму.

В материале Главреда "Долетит до Москвы и двух десятков аэродромов РФ: чего ожидать от "Паляницы" в войне" говорится о том, что новое оружие для ВСУ Паляница доставит в российскую столицу из Харькова и Сум.

Напомним, что из-за политических ограничений в применении западного вооружения вглубь России Украина развернула собственную ракетную программу.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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