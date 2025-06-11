Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с женщиной в магазине за 23 сек

Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Вы готовы к еще одному испытанию на поиск отличий, которое проверит ваши зрительные навыки?

Внимательно посмотрите на эти две картинки женщины, совершающей покупки. На первый взгляд они могут показаться совершенно одинаковыми, но если вы копнете глубже, то поймете, что между этими изображениями скрываются 3 небольших отличия. Как вы думаете, сможете ли вы найти их все всего за 21 секунду? Попробуйте!

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Ваша задача: нужно найти все три отличия до того, как истечет время! Различия могут быть где угодно, например, в цветах, формах или даже в расположении самых мелких предметов. Будьте бдительны, сохраняйте сосредоточенность и не позволяйте ничему ускользнуть от вашего внимания. Готовы? Поехали!

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Эта головоломка идеально подходит для проверки ваших навыков наблюдения.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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