Был под завалами и пел гимн Украины: удивительные кадры спасения в Харькове

Что известно:
- Россияне ударили "Шахедами" по Харькову
- В результате атаки погибли люди, пострадавшие были под завалами
- Один из пострадавших пел гимн Украины
Россияне безжалостно атаковали Харьков ударными дронами типа "Шахед". Под атакой были жилые кварталы. Из-за попадания дронов в собственных квартирах под завалами были люди. Полицейские показали кадры с первыми минутами после "прилетов". Видео уже разлетелось в Сети.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что патрульные были на месте одними из первых и пытались вытаскивать людей из-под завалов.
В этот момент один пострадавший мужчина из последних сил из-под завалов пел гимн Украины.
"И в этой темноте, среди пыли, дыма и боли - человек под обломками пел гимн Украины. Это трудно забыть. Это невозможно простить. Харьков стоит. Стоим и мы", - написал Белошицкий.
Смотрите видео со спасением людей из-под завалов в Харькове:
Атака РФ на Украину 11 июня - что известно
Напомним, Главред писал, что в ночь на 11 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских БПЛА. В небо над городом зафиксирован пролет нескольких беспилотников.
Впоследствии подтвердилась информация, что российская оккупационная армия атаковала Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа Шахед. Под удар попали два района города - Слободской и Основянский.
Позже в Воздушных силах заявили, что Россия осуществила масштабную воздушную атаку на Украину, задействовав 85 беспилотных летательных аппаратов различного назначения, а также одну баллистическую ракету.
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