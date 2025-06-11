Был под завалами и пел гимн Украины: удивительные кадры спасения в Харькове

Российские оккупанты атаковали жилые дома ударными беспилотниками типа "Шахед".

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Кадры первых минут после ударов по Харькову / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

Россияне ударили "Шахедами" по Харькову

В результате атаки погибли люди, пострадавшие были под завалами

Один из пострадавших пел гимн Украины

Россияне безжалостно атаковали Харьков ударными дронами типа "Шахед". Под атакой были жилые кварталы. Из-за попадания дронов в собственных квартирах под завалами были люди. Полицейские показали кадры с первыми минутами после "прилетов". Видео уже разлетелось в Сети.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что патрульные были на месте одними из первых и пытались вытаскивать людей из-под завалов.

видео дня

В этот момент один пострадавший мужчина из последних сил из-под завалов пел гимн Украины.

"И в этой темноте, среди пыли, дыма и боли - человек под обломками пел гимн Украины. Это трудно забыть. Это невозможно простить. Харьков стоит. Стоим и мы", - написал Белошицкий.

Смотрите видео со спасением людей из-под завалов в Харькове:

Атака РФ на Украину 11 июня - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 11 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских БПЛА. В небо над городом зафиксирован пролет нескольких беспилотников.

Впоследствии подтвердилась информация, что российская оккупационная армия атаковала Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа Шахед. Под удар попали два района города - Слободской и Основянский.

Позже в Воздушных силах заявили, что Россия осуществила масштабную воздушную атаку на Украину, задействовав 85 беспилотных летательных аппаратов различного назначения, а также одну баллистическую ракету.

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