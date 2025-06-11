Россия обстреляла жилые районы Харькова беспилотниками: есть жертвы и пострадавшие

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/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 отдельная бригада территориальной обороны г. Одесса

В ночь на 11 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских БПЛА. В небо над городом зафиксирован пролет нескольких беспилотников. Жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Предварительно известно о попаданиях в Основянском и Слободском районах города. По словам Игоря Терехова, "в одном из мест удара - пожар".

В Слободском районе предварительно зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом. Огонь охватил помещения с третьего до верхнего этажа. В то же время в Основянском районе удары вызвали пожары в нескольких частных домах.

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В результате ночной атаки, вызванной вражескими беспилотниками, в одном из пятиэтажных жилых домов возник масштабный пожар - огнем охвачено более 15 квартир.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Также сообщается о еще одном месте попадания, где под завалами могут находиться люди.

"К сожалению, уже есть информация об одном погибшем человеке в результате вражеского обстрела и по меньшей мере десяти раненых", - сообщил Игорь Терехов.

Спасательные службы работают на местах попаданий.

Мэр Харькова сообщил, что, по данным Ситуационного центра, этой ночью враг нанес 17 ударов дронами по двум районам города.

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