Россия обстреляла жилые районы Харькова беспилотниками: есть жертвы и пострадавшие

В ночь на 11 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских БПЛА. В небо над городом зафиксирован пролет нескольких беспилотников. Жителей призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.
Предварительно известно о попаданиях в Основянском и Слободском районах города. По словам Игоря Терехова, "в одном из мест удара - пожар".
В Слободском районе предварительно зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом. Огонь охватил помещения с третьего до верхнего этажа. В то же время в Основянском районе удары вызвали пожары в нескольких частных домах.
В результате ночной атаки, вызванной вражескими беспилотниками, в одном из пятиэтажных жилых домов возник масштабный пожар - огнем охвачено более 15 квартир.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Также сообщается о еще одном месте попадания, где под завалами могут находиться люди.
"К сожалению, уже есть информация об одном погибшем человеке в результате вражеского обстрела и по меньшей мере десяти раненых", - сообщил Игорь Терехов.
Спасательные службы работают на местах попаданий.
Мэр Харькова сообщил, что, по данным Ситуационного центра, этой ночью враг нанес 17 ударов дронами по двум районам города.
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