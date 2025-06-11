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Они погибли на разных направлениях: Украина вернула более тысячи тел погибших

Ангелина Подвысоцкая
11 июня 2025, 13:19
229
Сейчас экспертиза в кратчайшие сроки будет устанавливать личности погибших.
возвращение тел погибших
Украина вернула тела погибших военных / Коллаж: Главред, фото: КШППВ

Что известно:

  • Украина вернула тела погибших военных
  • Вернуть удалось тела 1212 военных

Украина вернула из РФ тела погибших военных. В рамках репатриационных мероприятий вернули 1212 тел. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

Вернуть удалось тела воинов, погибших в Курской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

видео дня

"Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины. Выражаем благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста", - говорится в сообщении.

Сейчас экспертиза в кратчайшие сроки будет устанавливать личности погибших.

Обмен пленными - последние новости

Как сообщал Главред, 10 июня состоялся очередной этап обмена пленными, договоренности о котором были достигнуты в Стамбуле. Домой вернулись украинские воины, которые находились в плену более трех лет. Среди них - тяжелораненые и тяжелобольные защитники, в частности защитники Мариуполя.

  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
  • Обмен пленными 10 июня 2025 года
    Обмен пленными 10 июня 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Освобожденные бойцы принадлежат к рядам Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Госспецтранспорта. Начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что все освобожденные пройдут лечение и реабилитацию. Трогательные моменты встречи зафиксированы на видео: воины благодарили Украину за освобождение, один из них вернулся в день своего рождения.

Кроме этого, масштабный обмен пленными с Россией состоялся и 9 июня. Как сообщил президент Владимир Зеленский, тогда удалось вернуть домой раненых военнослужащих, а также молодых бойцов в возрасте до 25 лет.

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