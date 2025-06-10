Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Слава России": стало известно о чудовищных пытках украинских военных в плену РФ

Алексей Тесля
10 июня 2025, 17:54
416
Украина тщательно документирует все подобные факты и фиксирует всю необходимую информацию.
обмен пленными 19 апреля
Украина возвращает военных из плена / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, КШППВ

Главное:

  • Во время пыток россияне выжигали надписи на телах украинцев
  • 90% освобожденных свидетельствуют о нарушении условий содержания

Фотография освобожденного из российского плена украинского военного, на теле которого видны последствия ужасных пыток и выжжена надпись "Слава России", является настоящей.

Об этом заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил в эфире информационного телемарафона.

видео дня

"К сожалению, это - настоящее фото. История такова, что это не с этого обмена, это с одного из предыдущих обменов. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал и выложил в сеть это свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники. Фото говорит само за себя. И очень важно, чтобы его видели не только украинцы - они хорошо знают, кто такие россияне, а видел весь мир соответственно", - сказал он.

Юсов подчеркнул, что 90% опрошенных украинских военных, которых освободили из российского плена, свидетельствуют о нарушении условий содержания со стороны РФ.

Украина тщательно документирует все подобные факты и фиксирует всю необходимую информацию: и об условиях содержания, и обо всех причастных к нарушению прав украинских пленных.

"Это все становится частью работы и украинского следствия и правосудия, и работы Украины на международных правовых площадках", - добавил Юсов.

Ранее в сети было обнародовано фото, на котором показано тело освобожденного из плена украинского воина после ужасных пыток. В частности, россияне выжгли на теле пленного украинского воина слова "Слава России". Тело воина было покрыто многочисленными шрамами.

Внимание! Изображение содержит чувствительные кадры и не предназначено для просмотра несовершеннолетними и лицами с неустойчивой психикой.

Screenshot
/ @clashreport

Обмен пленными - последние новости по теме

Ранее Главред писал, что Украина и Россия провели новый масштабный обмен военнопленными. В Украину в рамках обмена вернулись раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса.

Ранее Владимир Зеленский за день до проведения обмена заявил, что Россия ведет грязную политическую игру и не выполняет достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей об обмене пленными.

Больше новостей:

Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными?

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

обмен пленными Андрей Юсов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

19:39Синоптик
"Он не является субъектом": у Зеленского объяснили роль Мединского на переговорах

"Он не является субъектом": у Зеленского объяснили роль Мединского на переговорах

18:42Война
Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке "Артек" и "Движение первых"

Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке "Артек" и "Движение первых"

18:22Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 11 июня: Тельцам - приятная неожиданность, Рыбам - счастье

Гороскоп на завтра 11 июня: Тельцам - приятная неожиданность, Рыбам - счастье

"Происходят интересные события": что известно об ударах новой украинской баллистикой

"Происходят интересные события": что известно об ударах новой украинской баллистикой

Киев в огне: табун "Шахедов" атакует столицу, звучат мощные взрывы

Киев в огне: табун "Шахедов" атакует столицу, звучат мощные взрывы

Тайная операция века: как украинские олигархи захватили власть в Москве

Тайная операция века: как украинские олигархи захватили власть в Москве

"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

Последние новости

19:39

Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

19:37

Украина может перейти с гривны на евро: названы плюсы и минусы для украинцевВидео

19:34

"На 100 процентов": экс-участница дуэта Пара Нормальных раскрыла тайну личной жизниВидео

19:30

Что делать с постриженными волосами ребенка на Крестинах или на год: священник ответилВидео

19:25

Запутанная задача по ПДД: в каком порядке водители проедут перекрестокВидео

Способность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист НовакСпособность России "воевать вечно" ограничивается 2025-2026 годами – экономист Новак
19:24

Принята обязательная эвакуация из 7 сел Харьковской области – список

18:42

"Он не является субъектом": у Зеленского объяснили роль Мединского на переговорах

18:38

"Не ко времени": экономист сказал, по кому ударит лимит в 100 тыс. грн на переводыВидео

18:22

Зеленский ввел новые санкции против РФ: в списке "Артек" и "Движение первых"

Реклама
17:59

Людей призвали не принимать горячий душ ежедневно: в чем причинаВидео

17:54

"Слава России": стало известно о чудовищных пытках украинских военных в плену РФ

17:40

Украина и Россия провели новый обмен пленными 10 июня - первые деталиФото

17:38

В оккупированном Бердянске исчезли офицеры мотострелкового полка армии РФ - партизаны

17:36

Почти 8 тыс. церковных организаций получат бронь для всех священников – ВСУ

17:33

Доллар и евро рванули вверх: каким будет курс валют с 11 июня

17:15

Жена Козловского показала, как их крошка-сын отрывается под "Пинаколаду"

17:04

Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожала ранее доступная рыба

17:02

Для чего нужно отверстие под крышкой топливного бака в авто: знают единицы

17:01

"Осталось собрать еще 36 тысяч": украинские военные на Сумщине нуждаются в срочной помощиФото

16:50

"Киев в окружении": в ВСУ раскрыли новую тактику массированных ударов РФ

Реклама
16:44

Порошенко требует ракеты для ВСУ, но сам блокировал их производство — эксперт

16:42

"Это ультиматум": Зеленский раскрыл, что РФ заявила Украине в Стамбуле

16:38

Мир магии возвращается: в Киеве состоится шоу "ДивоVision 2" от самых известных украинских иллюзионистов

16:37

"Понимают не все": экономист назвал истинную причину перехода с копеек на "шаги"Видео

16:30

Что в Украине подорожает больше всего: экономист дал неутешительный прогнозВидео

16:30

"Сигнал силы и единства": Зеленского пригласили на три саммита

16:19

Главная ошибка большинства: как нарезать куриное филе, чтобы оно было нежнееВидео

16:07

Украинцев может удивить: экономист спрогнозировал курс гривны до конца 2025 года

15:57

Сколько еще будет продолжаться война: Зеленский сделал заявление и обратился к миру

15:40

"С вами не о чем говорить": Арестович заявил, что ненавидит украинцев

15:31

11 июня нельзя сплетничать и ссориться: какой церковный праздник

15:28

Дело не только в красоте: почему в СССР повсюду высаживали тополяВидео

15:27

Жирные пятна исчезнут с одежды за секунды с помощью одного средства: в чем секрет

15:26

"Использует войну в Украине и мое лицо для выборов": Зеленский обвинил Орбана

15:24

Передавал ли Израиль системы Patriot Украине - в СМИ раскрыли новые детали

15:05

Пенсионерам в 9 областях Украины назначат дополнительные выплаты - детали

14:46

Четыре пары знаков зодиака обречены на богатство: кто в списке счастливчиков

14:45

Красные линии прямые или изогнутые: невероятная оптическая иллюзия - ответ дадут единицы

14:37

Повышение пенсий и зарплат в Украине будет: что запланировало правительство

14:35

Patriot и не только: в МИД заинтриговали переговорами с США о закупке оружия

Реклама
14:28

Можно ли держать дома искусственные цветы: священник удивил ответомВидео

14:14

Грозовые дожди, шквалы и град: в каких областях ухудшится погода

14:11

Венгрия неоднократно пыталась вмешаться в украинские внутренние дела - Зеленский

14:10

"Эти знаки зодиака искупаются в деньгах": кому Полнолуние в июне принесет удачу

14:04

Экс-ВиаГра Миша Романова раскрыла причину расставания с советником Зеленского

13:54

Нашумевший рецепт вкуснейшего сала - тает во ртуВидео

13:44

Что на самом деле означает сигнал SOS: ответ удивит многих

13:44

Многих украинцев могут оштрафовать: какую регистрацию стоит проверить гражданам

13:31

Новые санкции против РФ: Зеленский раскрыл условие Запада насчет мобилизации

13:07

Подорожают ли коммунальные услуги до конца года: эксперт четко ответил

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять