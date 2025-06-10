"Слава России": стало известно о чудовищных пытках украинских военных в плену РФ

Украина тщательно документирует все подобные факты и фиксирует всю необходимую информацию.

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Украина возвращает военных из плена / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, КШППВ

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Во время пыток россияне выжигали надписи на телах украинцев

90% освобожденных свидетельствуют о нарушении условий содержания

Фотография освобожденного из российского плена украинского военного, на теле которого видны последствия ужасных пыток и выжжена надпись "Слава России", является настоящей.

Об этом заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов сообщил в эфире информационного телемарафона.

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"К сожалению, это - настоящее фото. История такова, что это не с этого обмена, это с одного из предыдущих обменов. Врач во время осмотра в одном из региональных центров, где ребята проходят реабилитацию, просто не выдержал, сфотографировал и выложил в сеть это свидетельство того, через что проходят в плену наши защитники. Фото говорит само за себя. И очень важно, чтобы его видели не только украинцы - они хорошо знают, кто такие россияне, а видел весь мир соответственно", - сказал он.

Юсов подчеркнул, что 90% опрошенных украинских военных, которых освободили из российского плена, свидетельствуют о нарушении условий содержания со стороны РФ.

Украина тщательно документирует все подобные факты и фиксирует всю необходимую информацию: и об условиях содержания, и обо всех причастных к нарушению прав украинских пленных.

"Это все становится частью работы и украинского следствия и правосудия, и работы Украины на международных правовых площадках", - добавил Юсов.

Ранее в сети было обнародовано фото, на котором показано тело освобожденного из плена украинского воина после ужасных пыток. В частности, россияне выжгли на теле пленного украинского воина слова "Слава России". Тело воина было покрыто многочисленными шрамами.

Внимание! Изображение содержит чувствительные кадры и не предназначено для просмотра несовершеннолетними и лицами с неустойчивой психикой.

/ @clashreport

Обмен пленными - последние новости по теме

Ранее Главред писал, что Украина и Россия провели новый масштабный обмен военнопленными. В Украину в рамках обмена вернулись раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса.

Ранее Владимир Зеленский за день до проведения обмена заявил, что Россия ведет грязную политическую игру и не выполняет достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей об обмене пленными.

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Что такое Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными? Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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