Patriot отработал на 100%: полковник ВСУ раскрыл детали отражения удара РФ

Силы обороны эффективно применили в очередной раз американское оружие, подчеркнул Юрий Игнат.

https://glavred.info/ukraine/patriot-otrabotal-na-100-polkovnik-vsu-raskryl-detali-otrazheniya-udara-rf-10671890.html Ссылка скопирована

Стали известны подробности работы сил ПВО / Википедия, defense.gov

Главное:

С наилучшей стороны проявили себя комплексы Patriot

Американские системы отработали сегодня на 100%

Стали известны подробности работы сил противовоздушной обороны в ходе отражения массированного удара РФ по Украине.

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, с наилучшей стороны проявили себя комплексы Patriot.

видео дня

Вместе с тем, по его словам, Украине необходимо больше таких систем как Patriot.

"Они (Patriot, - ред.) отработали сегодня на 100%. Нужно радоваться этому результату, поблагодарить Силы обороны, которые эффективно применили в очередной раз американское оружие", - отметил украинский офицер.

/ Главред

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Ровно прогремели взрывы на фоне ракетной атаки РФ. Ракетная атака длилась 45 минут. Атака БпЛА длится более 10 часов.

Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.

Больше новостей:

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред