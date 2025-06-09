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Patriot отработал на 100%: полковник ВСУ раскрыл детали отражения удара РФ

Алексей Тесля
9 июня 2025, 14:51
223
Силы обороны эффективно применили в очередной раз американское оружие, подчеркнул Юрий Игнат.
Patriot
Стали известны подробности работы сил ПВО / Википедия, defense.gov

Главное:

  • С наилучшей стороны проявили себя комплексы Patriot
  • Американские системы отработали сегодня на 100%

Стали известны подробности работы сил противовоздушной обороны в ходе отражения массированного удара РФ по Украине.

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, с наилучшей стороны проявили себя комплексы Patriot.

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Вместе с тем, по его словам, Украине необходимо больше таких систем как Patriot.

"Они (Patriot, - ред.) отработали сегодня на 100%. Нужно радоваться этому результату, поблагодарить Силы обороны, которые эффективно применили в очередной раз американское оружие", - отметил украинский офицер.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

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Как сообщал Главред, ранее страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена. Есть жертвы и десятки пострадавших.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал масштабный ракетно-дроновой удар РФ по Украине и заявил, что РФ должна отвечать за атаки по Украине.

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Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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