Украина и Россия провели новый масштабный обмен пленными - кого удалось вернуть

О чем говорится в материале:
- Украина и РФ провели обмен пленными
- Точное количество освобожденных из плена будет объявлено по окончанию процесса обмена
Украина и Россия провели новый масштабный обмен военнопленными. В Украину в рамках обмена вернулись раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
"Наши дома. Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни", - написал Зеленский.видео дня
Президент Украины сообщил, что сейчас среди тех, кого удалось вернуть из плена, есть раненые, тяжелораненые и молодые люди в возрасте до 25 лет.
По его словам, процесс очень непростой и включает много деликатных моментов, а переговоры ведутся почти ежедневно. Украинская сторона надеется на полное выполнение договоренностей по гуманитарным вопросам, достигнутых во время встречи в Стамбуле.
"Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", - резюмировал Зеленский.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что сегодня начался первый этап обмена пленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. В Украину возвращается первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет.
Этот результат стал возможным благодаря слаженной работе президента, переговорной группы и Координационного штаба.
Среди освобожденных - бойцы Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Госпогранслужбы, Национальной гвардии и Госспецслужбы транспорта. Все освобожденные - это военные рядового и сержантского состава.
В эту группу также вошли защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет.
"Это лишь первая часть масштабного обмена, который будет продолжаться в рамках достигнутых договоренностей. Этот обмен касается отдельных категорий военнопленных, в частности в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников. также продолжается работа над репатриацией тел погибших при защите Родины украинских военных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что освобожденным защитникам будет предоставлено полное обеспечение: им восстановят документы, выплатят денежное обеспечение за весь период пребывания в плену, а также предоставят единовременное пособие. Кроме того, все они пройдут курс медицинской реабилитации.
Кроме того, из соображений безопасности окончательное количество освобожденных объявят после завершения обменного процесса.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Украина и в дальнейшем системно продвигается к реализации формулы обмена "всех на всех" для всех категорий пленных.
Обмен пленными - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина находится под информационным давлением и сталкивается с попытками навязать односторонние условия обмена. Об этом сообщил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия игнорирует договоренности, достигнутые во время переговоров в Стамбуле, и продолжает вести грязную политическую игру, в частности не передает полных списков пленных, которые должны были быть включены в обмен.
Также Россия сознательно затягивает возвращение тел погибших и процесс обмена пленными. По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, передача была отложена.
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