Украина и Россия провели новый масштабный обмен пленными - кого удалось вернуть

В рамках обмена в Украину удалось вернуть раненых, тяжелораненых украинских военных и лиц в возрасте до 25 лет, отметил Зеленский.

https://glavred.info/war/ukraina-i-rossiya-proveli-novyy-masshtabnyy-obmen-plennymi-kogo-udalos-vernut-10671893.html Ссылка скопирована

Обмен пленными 9 июня 2025 года - кого удалось вернуть / Коллаж Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram

О чем говорится в материале:

Украина и РФ провели обмен пленными

Точное количество освобожденных из плена будет объявлено по окончанию процесса обмена

Украина и Россия провели новый масштабный обмен военнопленными. В Украину в рамках обмена вернулись раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Наши дома. Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни", - написал Зеленский. видео дня

Президент Украины сообщил, что сейчас среди тех, кого удалось вернуть из плена, есть раненые, тяжелораненые и молодые люди в возрасте до 25 лет.

По его словам, процесс очень непростой и включает много деликатных моментов, а переговоры ведутся почти ежедневно. Украинская сторона надеется на полное выполнение договоренностей по гуманитарным вопросам, достигнутых во время встречи в Стамбуле.

"Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", - резюмировал Зеленский.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что сегодня начался первый этап обмена пленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. В Украину возвращается первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет.

Этот результат стал возможным благодаря слаженной работе президента, переговорной группы и Координационного штаба.

Среди освобожденных - бойцы Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Госпогранслужбы, Национальной гвардии и Госспецслужбы транспорта. Все освобожденные - это военные рядового и сержантского состава.

В эту группу также вошли защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет.

"Это лишь первая часть масштабного обмена, который будет продолжаться в рамках достигнутых договоренностей. Этот обмен касается отдельных категорий военнопленных, в частности в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников. также продолжается работа над репатриацией тел погибших при защите Родины украинских военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что освобожденным защитникам будет предоставлено полное обеспечение: им восстановят документы, выплатят денежное обеспечение за весь период пребывания в плену, а также предоставят единовременное пособие. Кроме того, все они пройдут курс медицинской реабилитации.

Кроме того, из соображений безопасности окончательное количество освобожденных объявят после завершения обменного процесса.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Украина и в дальнейшем системно продвигается к реализации формулы обмена "всех на всех" для всех категорий пленных.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина находится под информационным давлением и сталкивается с попытками навязать односторонние условия обмена. Об этом сообщил руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия игнорирует договоренности, достигнутые во время переговоров в Стамбуле, и продолжает вести грязную политическую игру, в частности не передает полных списков пленных, которые должны были быть включены в обмен.

Также Россия сознательно затягивает возвращение тел погибших и процесс обмена пленными. По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, передача была отложена.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред