Трагедия для ВПК России: СМИ озвучили возможные масштабы удара по Чебоксарам

Главное:
- Под удар дронов попало производство важных элементов вооружения РФ
- Производство КАБов и крылатых ракет в России ослаблено
- Пока неизвестно, какой ущерб нанес пожар
В ночь на 9 мая дроны ударили по российскому предприятию "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах. Сначала сообщалось, что на этом объекте производили компоненты для "Шахедов".
Однако, как сообщает издание Defense Express, там изготавливали и антенны спутниковой навигации "Комета-М", которые Россия использует для дальнобойного вооружения.
Эти многоэлементные антенны применяют в частности в КАБах, разведывательных БПЛА "Орлан-10" и даже крылатых ракетах Х-101 и баллистических ракетах комплекса "Искандер".
"То есть это, объективно, один из ключевых компонентов российского дальнобойного вооружения, производство которого было поражено, как минимум двумя украинскими дронами. А ущерб от пожара станет известен позже", - говорится в статье.
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Тульской области, что в стране-агрессоре России возник пожар на химическом предприятии "Азот". Что важно - некоторые из химических веществ, которые производятся на "Азоте", могут использоваться Россией в военных целях.
Ранее украинские защитники провели серию успешных ударов по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. Поражены АО "Кронштадт", завод "Радуга", АО "Ангстрем" и Дмитровский химкомбинат.
Накануне также подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области страны-агрессора России.
Читайте также:
- Под ударом оперативный аэродром: в ВСУ раскрыли цели ракетных атак РФ
- РФ запустила около 500 дронов и ракеты: каковы последствия массированного удара по Украине
- Сколько будет стоить электроэнергия с 1 сентября - украинцам назвали тариф
Что известно о Defense Express?
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред