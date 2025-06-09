Трагедия для ВПК России: СМИ озвучили возможные масштабы удара по Чебоксарам

На производстве, которое атаковали дроны, изготавливали не только детали к Шахедам.

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Что Россия изготавливала на предприятии в Чебоксарах / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

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Под удар дронов попало производство важных элементов вооружения РФ

Производство КАБов и крылатых ракет в России ослаблено

Пока неизвестно, какой ущерб нанес пожар

В ночь на 9 мая дроны ударили по российскому предприятию "ВНИИР-Прогресс", что в Чебоксарах. Сначала сообщалось, что на этом объекте производили компоненты для "Шахедов".

Однако, как сообщает издание Defense Express, там изготавливали и антенны спутниковой навигации "Комета-М", которые Россия использует для дальнобойного вооружения.

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Эти многоэлементные антенны применяют в частности в КАБах, разведывательных БПЛА "Орлан-10" и даже крылатых ракетах Х-101 и баллистических ракетах комплекса "Искандер".

"То есть это, объективно, один из ключевых компонентов российского дальнобойного вооружения, производство которого было поражено, как минимум двумя украинскими дронами. А ущерб от пожара станет известен позже", - говорится в статье.

Искандер / Инфографика: Главред

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Тульской области, что в стране-агрессоре России возник пожар на химическом предприятии "Азот". Что важно - некоторые из химических веществ, которые производятся на "Азоте", могут использоваться Россией в военных целях.

Ранее украинские защитники провели серию успешных ударов по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса РФ. Поражены АО "Кронштадт", завод "Радуга", АО "Ангстрем" и Дмитровский химкомбинат.

Накануне также подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области страны-агрессора России.

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