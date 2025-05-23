Силы обороны поразили важный объект ВПК РФ в Липецкой области - Генштаб

На российском объекте прогремела серия взрывов.

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Украинские дроны атаковали важный объект РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Что сообщили в Генштабе:

Дроны атаковали ПАО "Энергия"

Предприятие является единственным производителем важных элементов авиационных бомб

Часть военной техники РФ может остаться без элементов питания

Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в ночь на 23 мая поразили ПАО "Энергия", что в городе Елец Липецкой области страны-агрессора России.

Об этом сообщили в Генштабе ВС Украины. По состоянию на сейчас известно, что подтверждено попадание в район цели, там зафиксирована серия взрывов.

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"На территории объекта возник пожар. Подробная информация о последствиях поражения уточняется", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что ПАО "Энергия" является одним из крупнейших в РФ производителей химических источников тока, а также является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, устанавливаемых на авиационные бомбы.

"Также завод обеспечивает изготовление батарей для ОТРК "Искандер-М", крылатых ракет морского базирования и ряда универсальных аккумуляторов, применяемых в системах энергообеспечения специальной техники. Остановка работы ПАО "Энергия" может оставить часть военной техники и средств поражения российских оккупантов без критически важных элементов питания", - добавили в Генштабе.

Искандер / Инфографика: Главред

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Брянской области был атакован завод "Стрела", который занимается производством электроники для оборонного комплекса России и сотрудничает с корпорацией "Ростех".

Недавно также руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил удар беспилотников по Болховскому заводу полупроводниковых приборов, что в Орловской области страны-агрессора России.

Ранее дронами были атакованы два российских военных аэродрома - Шайковка и Кубинка, расположенные в Калужской и Московской областях соответственно. Там размещены дальние бомбардировщики Ту-22М3 и хранятся ракеты, включая тип Х-22.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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