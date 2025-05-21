Дроны поразили Болховский завод РФ: в ЦПД озвучили масштаб последствий для врага

Дроны задели производство важных для российской техники и оружия деталей.

https://glavred.info/war/drony-porazili-bolhovskiy-zavod-rf-v-cpd-ozvuchili-masshtab-posledstviy-dlya-vraga-10666508.html Ссылка скопирована

В ЦПД прокомментировали удар беспилотников по российскому заводу / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, t.me/astrapress

Что сообщил Коваленко:

Дроны попали в завод в Орловской области РФ

На предприятии производили микросхемы и компоненты управления для техники РФ

Завод импортировал продукцию несмотря на санкции

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил удар беспилотников по Болховскому заводу полупроводниковых приборов, что в Орловской области страны-агрессора России.

Он написал в Telegram, что это предприятие специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления, которые используются в технике и вооружении врага.

видео дня

Речь идет о танках Т-72Б3 и Т-90М, самоходных гаубицах, ракетах "Искандер" и Х-101, системах РЭБ "Красуха" и "Житель", а также тактических средствах связи армейского уровня.

Искандер / Инфографика: Главред

Коваленко также сообщил, что несмотря на международные санкции Болховский завод не только продолжал импортировать западные технологии через третьи страны, но и занимался "параллельным импортом", в частности компоненты из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже США.

В Генштабе ВСУ также подтвердили, что десять БпЛА достигли района завода, производящего почти 3 миллиона приборов и на котором работает около 700 человек, в результате чего там возник пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта все еще уточняется.

"Предприятие поставляет продукцию в по меньшей мере 19 предприятий военно-промышленного комплекса России, связанных с производством в том числе самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал", - добавили в ведомстве.

Удары по заводам в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 21 мая под атакой беспилотников оказался Болховский завод полупроводниковых приборов. Губернатор Орловской области заявил, что предприятие повреждено.

Накануне в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем - ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае РФ в результате масштабной атаки беспилотников под удар попал Ильский нефтеперерабатывающий завод и НПС "Кропоткинская".

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред