Оккупанты хотят 'вырваться': в ISW назвали два горячих направления на фронте

Кратко:

Армия страны-агрессора России смогла продвинуться вблизи Часового Яра и Торецка в Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 20 мая, показывают, что войска РФ продвинулись к северу от Калиновки (к северу от Часового Яра).

В ISW добавили, что российские оккупанты активно пытаются разрушить здания в центре Часового Яра, чтобы способствовать дальнейшему продвижению.

Также оккупанты продвинулись в западной части Торецка и к востоку от Новой Полтавки (к западу от Торецка) вдоль трассы Т-0504 Покровск - Константиновка.

"Войска РФ продолжали атаки у самого Торецка, наступали на Иванополье и Плещеевку, атаковали в районе Дружбы и Дачного, наступали на Дилиевку, в районе Старой Николаевки, Новой Полтавки и на Зарю, атаковали возле Яблоновки и в сторону н.п. Попов Яр 19 и 20 мая", - отметили аналитики.

В отчете отмечается, что враг пытается продвинуться в районе Дилиевки, Дачного, и в направлении Романовки на флангах Торецка, чтобы обойти большее количество населенных пунктов на Торецком направлении.

Как сообщал Главред, в Генштабе ВСУ заявили, что цель украинских войск на Курском направлении остается неизменной - обеспечение буферной зоны в приграничных районах с Россией, чтобы предотвратить новую наступательную кампанию врага на Сумском и Харьковском направлениях.

В пресс-службе ОСУВ "Хортица" заявили, что российские оккупанты пытались пересечь государственную границу Украины в Харьковской области. Украинские военные не дали врагу воплотить задуманное.

В Силах обороны юга заявили, что российские оккупационные войска активизировались на Приднепровском направлении. Враг проводит перегруппировку и разведывательные мероприятия. Цель - захватить островную зону Днепра.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.