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Разведение войск на 30 километров от фронта: назван реалистичный сценарий

Юрий Берендий
12 мая 2025, 16:18
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Ситуация на фронте кардинально изменилась по сравнению с прошлым годом, указывает аналитик.
Разведение войск на 30 километров от фронта: назван реалистичный сценарий
Чем обернется разведение войск от фронта на 30 километров / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

О чем сказал Жмайло:

  • Россия сейчас не является договороспособной
  • Украине удалось повлиять на позицию США
  • Прежде чем говорить с хулиганом, надо "дать ему по морде"

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог предложил создать 30-километровую демилитаризованную зону под общим контролем Украины и России. Впрочем, как отметил в комментарии Главреду соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, реализация этой инициативы невозможна без согласия России.

По его мнению, для оценки жизнеспособности этого предложения сначала следует рассмотреть дипломатический контекст переговоров о прекращении огня. Жмайло напомнил, что ранее на Киев со стороны США оказывалось значительное давление, включая попытки возложить вину за обострение на Украину. Хотя сейчас напряжение в отношениях несколько уменьшилось.

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"Фактически, только мы понимаем, что Россия сейчас не является договороспособной. Ее требования не соответствуют реальным результатам "успехов" в войне против Украины. Со своей стороны, мы сделали самую большую уступку, когда согласились на фактическое замораживание линии боевого соприкосновения и возвращение наших территорий дипломатическим путем, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших военных и гражданского населения", - отметил он.

Эксперт пояснил, что Украина согласилась на сотрудничество по стратегическим ресурсам, в частности редкоземельных металлов, но только при условии соблюдения четких правил и отсутствия кабальных требований. По его словам, несмотря на сложности, украинской стороне удалось повлиять на позицию США.

"Еще один пример - 30-дневное прекращение огня в Саудовской Аравии. Американцы вышли с инициативой, мы сказали: "Хорошо, давайте пробовать". И чем это завершилось? Российская Федерация, как всегда, не сдержала договоренностей", - сказал он.

Жмайло также подчеркнул, что инициатива Кита Келлога выглядит внешне конструктивной, и Украина формально с ней соглашается. Однако все понимают, что Россия не намерена останавливаться, поэтому США следует максимально быстро задействовать все дипломатические рычаги.

"Мы, конечно, за конструктив - в пределах разумного, без идиотизма вроде заявлений "Крым - российский", когда не сработал "Овальный кабинет 2", а Рубио просто развернул самолет и улетел обратно. Но чтобы Россия стала более договороспособной, нужно вернуться к принципу, провозглашенному самим Трампом - достижение мира через силу. И эта сила должна быть направлена на РФ. Прежде чем садиться за стол переговоров с хулиганом, надо дать ему по морде", - утверждает эксперт.

Жмайло отмечает, что ситуация на фронте в пределах 30-километровой зоны кардинально изменилась по сравнению с прошлым годом, характер боевых действий существенно другой. Линия фронта сейчас плотно насыщена дронами, в частности оптоволоконными. Украинские подразделения, где возможно, отходят назад, формируя так называемые "килзоны" расстоянием 8-10 км, в которых вражеские штурмовые группы уничтожаются еще на подходе, в частности те, которые движутся на мотоциклах или гражданском транспорте.

Если удается повредить вражескую бронетехнику, это означает, что она находится в 3-8 км от позиций украинской пехоты. Именно на этом участке ликвидируется до 80% наступательного ресурса противника, остальные добивают пехотные подразделения.

"Впрочем, не везде это удается. Например, в случае городских боев и плотной застройки - отойти не получится, потому что россияне понимают: в таких условиях они объективно проигрывают. У них нет пространства для маневра", - указывает он.

Эксперт заключает, что пока до воплощения этой инициативы на практике еще очень далеко, особенно учитывая то, что в Кремле уже заявили, что "ничего об этом не знают".

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Что известно о спецпредставителях Трампа по войне РФ против Украины / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп в частных разговорах дал понять, что при необходимости готов ужесточить санкции против России. Как сообщает Bloomberg, Украина вместе с европейскими союзниками настаивает на немедленном 30-дневном прекращении огня и предостерегает Москву о новых санкциях в случае отказа.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж подчеркнул, что встречи такого уровня, как переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, должны тщательно готовиться, а установление перемирия является ключевым условием для продуктивного диалога.

В МИД Китая заявили о поддержке всех мирных инициатив, включая предложение Украины, ЕС и США о тридцатидневном прекращении боевых действий. Как отметил представитель ведомства Линь Цзянь, позиция Пекина по урегулированию конфликта остаётся неизменной.

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Кто такой Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

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