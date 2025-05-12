Инициатива Зеленского о 30-дневном перемирии: в Китае сделали важное заявление

Главное:
- Китай поддерживает все инициативы, направленные на мирное урегулирование
- Пекин готов участвовать в усилиях по завершению войны
Министерство иностранных дел Китая заявило о поддержке всех инициатив, направленных на мирное урегулирование войны в Украине, включая предложение о 30-дневном прекращении огня, выдвинутое Украиной, Европейским союзом и США.
Об этом сообщил представитель МИД КНР Линь Цзянь, позиция Китая в отношении конфликта остаётся неизменной, сообщает Укринформ.
Пекин считает, что любые действия должны быть направлены исключительно на установление мира. Он выразил надежду, что стороны продолжат диалог и переговоры, чтобы достичь устойчивого, справедливого и всеобъемлющего мирного решения, которое устроит все стороны.
"Мы неизменно выступаем за то, что единственным реальным способом урегулирования кризиса остаются переговоры", — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.
Комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости активного участия таких стран, как Турция и Китай, в урегулировании конфликта, Линь Цзянь отметил, что Пекин готов сотрудничать с международным сообществом и принимать конструктивное участие в усилиях по завершению войны и достижению устойчивого мира.
Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме
Ранее Трамп заявил о том, что Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции. Американский президент отреагировал на заявление Путина о готовности к переговорам.
Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Президент ожидает прекращения огня 12 мая.
Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая, минимум на 30 дней.
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Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное
Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях.
Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет.
Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня.
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