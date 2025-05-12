Инициатива Зеленского о 30-дневном перемирии: в Китае сделали важное заявление

Пекин готов сотрудничать с международным сообществом и принимать конструктивное участие в усилиях по завершению войны.

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В Китае прокомментировали инициативу Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

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Китай поддерживает все инициативы, направленные на мирное урегулирование

Пекин готов участвовать в усилиях по завершению войны

Министерство иностранных дел Китая заявило о поддержке всех инициатив, направленных на мирное урегулирование войны в Украине, включая предложение о 30-дневном прекращении огня, выдвинутое Украиной, Европейским союзом и США.

Об этом сообщил представитель МИД КНР Линь Цзянь, позиция Китая в отношении конфликта остаётся неизменной, сообщает Укринформ.

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Пекин считает, что любые действия должны быть направлены исключительно на установление мира. Он выразил надежду, что стороны продолжат диалог и переговоры, чтобы достичь устойчивого, справедливого и всеобъемлющего мирного решения, которое устроит все стороны.

"Мы неизменно выступаем за то, что единственным реальным способом урегулирования кризиса остаются переговоры", — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости активного участия таких стран, как Турция и Китай, в урегулировании конфликта, Линь Цзянь отметил, что Пекин готов сотрудничать с международным сообществом и принимать конструктивное участие в усилиях по завершению войны и достижению устойчивого мира.

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции. Американский президент отреагировал на заявление Путина о готовности к переговорам.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Президент ожидает прекращения огня 12 мая.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая, минимум на 30 дней.

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Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня.

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