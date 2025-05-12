В боях за Украину погиб криворожский комик и спецназовец "Азова"

Спецназовец Дмитрий Скрипник погиб на торецком направлении фронта.

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На фронте погиб комик из Кривого Рога / коллаж: Главред, фото: instagram.com/p/DJelndyIqnc

Кратко:

Скрипник был готов помочь каждому побратиму

У павшего воина остались жена и дочь

Военный бригады специального назначения "Азов", украинский стендап-комик Дмитрий Скрипник 9 мая погиб на фронте. Об этом сообщили на Instagram-странице группы спецназначения "Контакт 12".

"Погиб в бою за Украину наш побратим Стендап. Мотивированный, всегда улыбающийся человек, который стал для всех нас примером силы духа, простоты и беззаботности. Переведясь к нам из другого подразделения, Стендап очень переживал, когда что-то не получалось, но благодаря неустанному стремлению к совершенству он быстро стал одним из лучших в своем деле. Он никогда не отказывался от поставленных задач и всегда достойно выполнял даже самую тяжелую работу. Несмотря на трудности, он всегда оставался с улыбкой на лице и был готов помочь каждому побратиму", – говорится в публикации. видео дня

В подразделении добавили, что Скрипник был тем, кто даже в самых сложных условиях находил силы для борьбы и поддерживал дух подразделения.

"Ты был для нас не просто побратимом, а настоящим другом, на которого можно было положиться в любой момент. Твоя память будет жить в каждом из нас. Отомстим", – добавили побратимы.

Как отмечается на сайте криворожского телеканала "Перший Міський", спецназовец погиб на торецком направлении фронта.

Скрипник родился 13 июня 1997 года. У него остались жена и дочь.

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Ранее сообщалось о том, что армия РФ накапливает силы и пытается форсировать реку Оскол. Украинские военные фиксируют периодические попытки вражеских штурмов и попытки накопления пехоты.

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Напомним, как сообщал Главред, аналитики мониторингового канала DeepState заявили, что российская армия оккупировала поселок в Донецкой области, а также продвинулась в районе двух населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Харьковской областях.

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