"Результата не будет": тревожный прогноз прямых переговоров Зеленского с Путиным

Владимир Путин выдвигает дополнительные требования к Киеву, подчеркнул Николай Маломуж.

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Появился прогноз итогов переговоров о прекращении огня / Коллаж: Главред, скриншот, фото ua.depositphotos.com

Главное из заявлений Маломужа:

Только после прекращения обстрелов можно вести переговоры

Путин не пойдет на явные шаги по соблюдению перемирия на условиях Украины

Любые стратегические встречи, в частности встреча Зеленского и Путина, должны системно готовиться – только в таком случае они будут иметь смысл и результат и установление перемирия является одной из предпосылок для конструктивного разговора, заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Только после того, как прекратятся обстрелы и боевые действия на фронте, можно вести переговоры о пунктах будущего мирного соглашения. Поэтому сейчас Украина и глобальный мир настаивают на соблюдении перемирия без каких-либо предварительных условий", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт пояснил, что диктатор Владимир Путин выдвигает дополнительные требования к Киеву, хотя прямо не отказывается от прекращения огня, навязывая свои правила игры.

"И сейчас Путин не пойдет на 30-дневное перемирие – он будет манипулировать: то прекращать, то возобновлять огонь. Он будет давить на Украину постоянными нарушениями неподтвержденного перемирия. Ведь Россия официально не заявит о поддержке перемирия, но несколько уменьшит количество и интенсивность ударов", - уверен он.

Собеседник убежден, что Путин не пойдет на явные шаги по соблюдению перемирия на условиях Украины, ведь это недопустимо для него, он это воспринимает как собственный проигрыш.

"Что касается переговоров в Стамбуле, то, на мой взгляд, на данный момент готовности к ним еще нет: не определен предмет переговоров, пункты, которые там будут обсуждаться, их содержание. Над всем этим еще должны работать рабочие группы сторон с мощными посредниками вроде США, Европы, Китая. Только в таком случае переговоры на высоком уровне будут конструктивными, а, кроме того, мы получим сильные гарантии, которые обеспечат выполнение договоренностей", - отметил он.

Маломуж добавил, что от встречи в Стамбуле на данном этапе определенный позитив будет, но чисто символический: "В частности, заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным уже на этой неделе больше работает на положительный имидж Украины, а не на результат переговоров. Дипломатия так не работает, и никакого результата переговоры Зеленского и Путина сейчас не будут иметь".

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Трамп заявил о том, что Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции. Американский президент отреагировал на заявление Путина о готовности к переговорам.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Президент ожидает прекращения огня 12 мая.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая, минимум на 30 дней.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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