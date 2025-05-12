Евровидение-2025: в каком полуфинале и когда выступит Украина

Евровидение-2025 - когда выступает Украина на Евровидении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Краткое содержание:

Евровидение состоит из трех конкурсных дней - двух полуфиналов и гранд-финала

Представители Украины будут соревноваться с 14 конкурсантами из других стран

11 мая состоялось открытие 69-го международного музыкального конкурса Евровидение. В 2025 году он пройдет в Базеле, Швейцария, на арене St. Jakobshalle.

Традиционно Евровидение разделено на три конкурсных дня: первый полуфинал, второй полуфинал и гранд-финал. Они пройдут 13, 15 и 17 мая соответственно.

видео дня

Группа Ziferblat, представители Украины на Евровидении-2025, будет выступать со песней "Bird of Pray" в первом полуфинале, 13 мая, под пятым номером. Их конкурентами за место в гранд-финале станут конкурсанты из Исландии, Польши, Словении, Эстонии, Швеции, Португалии, Норвегии, Бельгии, Азербайджана, Сан-Марино, Албании, Нидерландов, Хорватии и Кипра. Испания и Италия, страны Большой Пятерки, и Швейцария, страна-хозяйка Евровидения в этом году, проходят в финал автоматически, вне конкурса.

Список участников первого полуфинала Евровидения-2025 / instagram.com/eurovision

В этом году группе Ziferblat также предстоит сохранить абсолютный рекорд нашей страны: с момента участия Украины в Евровидении наши конкурсанты всегда проходили в гранд-финалы соревнования.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

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Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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