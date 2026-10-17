Дуэт "склероз и климакс": фальшивую Повалий высмеяли в России

Кратко:
- Что на себя надела Повалий
- За что ее "уничтожили" комментаторы
Исполнительница Таисия Повалий, которая после начала полномасштабного вторжения окончательно обосновалась в России и поддержала войну против Украины, вышла на сцену с престарелым путинистом Николаем Басковым.
Парочка решила исполнить свои некогда популярные хиты, но получилось у них, откровенно, отвратительно.
В частности, в сети высмеяли не только фальшивое исполнение этих "хитов", но и внешний вид потрепанной Повалий. На видео видно, как Повалий надела два разных балахона, которые выглядели просто смехотворно.
Кроме того, ее пение звучало очень фальшиво и глухо. А двигалась она едва ли крутя своим животом под плотным балахоном.
Ее новые земляки тут же высмеяли ее в социальных сетях, как и "партнера" Колю Баскова.
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О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
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