Дуэт "склероз и климакс": фальшивую Повалий высмеяли в России

Повалий вышла на сцену вместе с Басковым и нарвалась на хейт своих новых соотечественников.

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Повалий в очередной раз опозорилась выступлением / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что на себя надела Повалий

За что ее "уничтожили" комментаторы

Исполнительница Таисия Повалий, которая после начала полномасштабного вторжения окончательно обосновалась в России и поддержала войну против Украины, вышла на сцену с престарелым путинистом Николаем Басковым.

Парочка решила исполнить свои некогда популярные хиты, но получилось у них, откровенно, отвратительно.

видео дня

В частности, в сети высмеяли не только фальшивое исполнение этих "хитов", но и внешний вид потрепанной Повалий. На видео видно, как Повалий надела два разных балахона, которые выглядели просто смехотворно.

Повалий высмеяли в террористической России / Скриншот видео

Кроме того, ее пение звучало очень фальшиво и глухо. А двигалась она едва ли крутя своим животом под плотным балахоном.

Повалий высмеяли в террористической России / Скриншот видео

Ее новые земляки тут же высмеяли ее в социальных сетях, как и "партнера" Колю Баскова.

Как в РФ высмеяли Баскова и Повалий / Скриншот

Как в РФ высмеяли Баскова и Повалий / Скриншот

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О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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