Правильный уход за рождественником осенью: что изменить, чтобы появились бутоны

Рождественник может обильно зацвести на Рождество, если правильно ухаживать за ним осенью. Какие удобрения выбрать, как поливать и чего следует избегать.

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Как подготовить рождественскую звездку к зимнему цветению / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Как подкормить декабрист для пышного цветения

Какие ошибки мешают декабристу расцвести

Почему нельзя переставлять вазон с бутонами

Вторая половина осени - решающий период для владельцев рождественского цветка, который также называют декабристом или шлюмбергерой. Именно сейчас растение готовится к зимнему цветению, и от правильной подкормки и полива зависит, зацветет ли оно обильно или сбросит все бутоны. Главред расскажет подробнее.

С наступлением холодов и сокращением светового дня рождественская звезда вступает в фазу активного закладки бутонов, которая обычно длится с середины сентября до середины ноября. Как отмечает издание Deccoria, в это время стоит скорректировать подкормку растения: отказаться от удобрений с высоким содержанием азота, которые стимулируют рост зеленой массы весной и летом, и сделать акцент на фосфоре и калии.

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Кроме того, опытные цветоводы рекомендуют подкармливать рождественскую звездку специальным домашним раствором на основе английской соли (сульфата магния). Для его приготовления нужно растворить одну чайную ложку соли в 3,5 литрах воды. Магний и сера участвуют в важных физиологических процессах растения, в частности в фотосинтезе. Впрочем, такой раствор является лишь дополнением и не должен заменять регулярную комплексную подкормку. Их следует чередовать, не применяя в одну и ту же неделю.

Какие ошибки мешают рождественнику цвести

Главное правило ухода за рождественской звездой - лучше недокормить, чем перекормить. Растение чувствительно к чрезмерной концентрации солей в почве, поэтому важно соблюдать дозировку удобрений и не вносить их чаще, чем рекомендуется.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, из-за которых рождественская звезда сбрасывает бутоны или отказывается цвести.

Неправильный период покоя

После цветения, обычно в феврале-марте, растению нужен период отдыха. Перед цветением также важно обеспечить соответствующие условия для закладки бутонов. В это время полив сокращают, но не допускают полного пересыхания земляного кома.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Слишком высокая температура

Для успешной закладки бутонов рождественской звезды необходимо прохладное помещение. Температура около +15 °C может способствовать цветению, хотя оптимальные показатели зависят от условий выращивания. Важно избегать резких перепадов температуры.

Чрезмерный полив

Переувлажнение почвы может привести к загниванию корней. Для полива желательно использовать мягкую отстоянную или фильтрованную воду. Почва должна быть рыхлой, хорошо пропускать воздух и иметь качественный дренаж, чтобы лишняя влага не застаивалась у корней.

Прямой солнечный свет

В природе шлюмбергера растет на деревьях в тропических лесах, поэтому лучше всего чувствует себя при рассеянном освещении. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги побегов, поэтому рождественскую звездку следует размещать в месте с достаточным количеством непрямого света.

Видео о том, что делать, чтобы рождественская звезда обильно цвели, можно посмотреть здесь:

Почему нельзя переставлять рождественскую звездку с бутонами

Как только на рождественской звезде появляются первые бутоны, важно не менять резко условия её содержания. Частое перемещение вазона, поворот относительно источника света, сквозняки и перепады температуры могут привести к опадению бутонов.

Чтобы рождественская звезда зацвела к Рождеству, стоит заранее позаботиться о соответствующем освещении, умеренном поливе и правильной подкормке. Особое внимание следует уделить стабильности условий после появления первых бутонов.

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