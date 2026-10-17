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Какие растения стоит размножить осенью: заготовка черенков в октябре

Марина Иваненко
17 октября 2026, 04:44
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Черенкование в октябре позволяет размножать популярные декоративные кустарники. Узнайте, как заготовить побеги, посадить черенки и защитить их зимой.
Какие кустарники можно размножить черенками в октябре
Какие кустарники можно размножить черенками в октябре / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие декоративные кустарники можно размножить осенью
  • Как правильно заготовить черенки в октябре
  • Как защитить саженцы от зимних морозов

Осенняя обрезка сада - это не только важный этап подготовки участка к зиме, но и возможность бесплатно получить новый посадочный материал. Одеревесневшие черенки многих популярных декоративных кустарников можно заготавливать осенью, чтобы попробовать размножить любимые растения без покупки саженцев. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает "Радиоклуб", в середине осени сокодвижение в растениях существенно замедляется, а однолетние побеги постепенно созревают и накапливают питательные вещества. Эти особенности делают осень подходящим временем для заготовки одревесневших черенков. В то же время успех зависит от вида растения, погодных условий и способа хранения посадочного материала.

видео дня

Какие декоративные растения можно размножать осенью

Не все кустарники одинаково хорошо укореняются при осеннем черенковании. Однако некоторые популярные декоративные культуры можно размножать с помощью одревесневших побегов.

Розы

Черенки можно заготавливать во время обрезки кустов, но способность к укоренению зависит от сорта. Плетистые и некоторые парковые розы могут успешно размножаться черенками, тогда как чайно-гибридные сорта нередко требуют более тщательного ухода.

Гортензии

Для размножения используют здоровые побеги, в частности метельчатой и древовидной гортензий. Способ укоренения зависит от вида растения: черенки можно высаживать в подготовленный субстрат или хранить до более благоприятного периода при соответствующих условиях.

Спирея, жасмин и форзиция

Эти декоративные кустарники можно размножать одревесневшими черенками. Важно правильно выбрать созревшие побеги и обеспечить им подходящую почву и защиту от пересыхания.

Самшит

Для размножения используют здоровые побеги, из которых нарезают черенки. Осенью особенно важно следить за влажностью субстрата и температурой, ведь избыточная влага и сильные морозы могут препятствовать успешному укоренению.

Видео о том, что можно сажать и сеять в октябре, можно посмотреть здесь:

Как правильно заготовить черенки в октябре

Чтобы повысить шансы на укоренение и не допустить загнивания или пересыхания посадочного материала, важно соблюдать несколько правил.

Выбирайте здоровые побеги

Для черенкования подходят ровные, хорошо созревшие ветки без признаков болезней и повреждений. Для многих декоративных кустарников используют черенки длиной примерно 15–20 см с несколькими развитыми почками. Точные параметры зависят от вида растения.

Правильно делайте срезы

Нижний срез обычно делают непосредственно под почкой, а верхний - чуть выше верхней почки. Чистый и острый инструмент помогает избежать раздавливания тканей побега.

Удаляйте листья при необходимости

На одревесневших черенках листьев обычно нет или их удаляют перед посадкой. Это помогает уменьшить потерю влаги. В то же время для отдельных видов и способов укоренения правила могут отличаться.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Как посадить черенки и защитить их зимой

Подготовленные черенки можно высадить на отдельную грядку, которую садоводы часто называют питомником. Для этого выбирают участок с рыхлой, хорошо дренированной почвой, где не застаивается вода.

Схема посадки

Черенки размещают в подготовленном субстрате в соответствии с требованиями конкретного растения. Для многих одревесневших черенков важно, чтобы несколько почек оставались над поверхностью или рядом с ней. После посадки почву осторожно уплотняют и увлажняют.

Защита от морозов

Чтобы уменьшить воздействие перепадов температуры, посадки можно укрыть агроволокном или другим подходящим материалом. При этом укрытие не должно создавать избыточной влажности, способствующей загниванию. Пластиковые бутылки следует использовать осторожно, обеспечивая вентиляцию.

Мульчирование

Перед наступлением устойчивых морозов почву вокруг черенков можно замульчировать сухими листьями, торфом или другим подходящим материалом. Весной укрытие постепенно убирают, следя за состоянием побегов и влажностью почвы.

После зимовки черенки, успешно пережившие холодный период, могут продолжить развитие с наступлением благоприятных условий. Однако образование корней не всегда происходит еще осенью или зимой: у многих растений активное укоренение начинается весной.

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Об источнике: Radio Club

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