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Готовы простить всё: какие 4 месяца рождения обречены на страдания в любви

Марина Иваненко
17 октября 2026, 21:39
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Жертвенность в любви присуща не всем. Какие четыре месяца рождения астрологи связывают с желанием угодить партнеру и терпеть ради отношений
кто чаще всего ставит партнера выше себя
кто чаще всего ставит партнера выше себя / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Родившиеся в эти месяцы терпят ради любви
  • Кто боится потерять партнера
  • Почему люди забывают о собственных потребностях

В отношениях некоторые склонны полностью растворяться в партнере, жертвуя собственными интересами ради сохранения мира и гармонии. Астрологические материалы связывают такое поведение с рождением в определённые месяцы года, представители которых якобы чаще ставят потребности любимого человека выше собственных.

Как отмечает издание Thought Catalog, чрезмерная самоотверженность и бескорыстность в романтических отношениях не всегда приносят счастье, ведь иногда вместо взаимной заботы возникает ситуация, в которой один партнер постоянно отдает, а другой только получает.

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Июль: чрезмерная чувствительность и страх потерять любовь

Родившиеся в июле отличаются высокой эмоциональностью, чувствительностью и способностью сопереживать партнеру. Они могут настолько переживать за чувства другого человека, что стараются любым способом избежать конфликтов, даже ценой собственного комфорта.

Из-за страха разбитого сердца и нежелания начинать отношения заново представители этого месяца, согласно астрологическим описаниям, могут долго терпеть неприемлемое поведение партнера и отказываться от собственных потребностей, чтобы сохранить существующую связь.

Август: щедрость, не знающая границ

Те, кто родился в августе, часто описываются как оптимистичные, щедрые и энергичные люди. В романтических отношениях они стремятся поддерживать партнера и сохранять позитивную атмосферу даже тогда, когда возникают трудности.

Их желание помогать может подталкивать к тому, чтобы брать на себя чрезмерную ответственность за общее благополучие. Они способны оправдывать ошибки любимого человека, игнорировать тревожные сигналы и вкладывать в отношения больше сил, чем получают взамен.

Об источнике: Thought Catalog

Thought Catalog - американское онлайн-издание и медиаплатформа, основанная в 2010 году компанией The Thought & Expression Company. Ресурс специализируется на материалах о психологии, саморазвитии, психическом здоровье, отношениях, астрологии и современной молодёжной культуре. Считается популярной цифровой площадкой для эссеистики, аналитических размышлений и авторских наблюдений.

Сентябрь: стремление исправить партнера

Родившимся в сентябре приписывают высокие требования к отношениям и стремление к стабильности. Однако сильная влюбленность может заставлять их верить, что терпение, забота и постоянная работа над собой помогут изменить партнера к лучшему.

В результате они рискуют взять на себя большую часть бытовых и эмоциональных обязанностей. Вместо равноправного союза может сложиться ситуация, в которой один человек постоянно решает проблемы, уступает собственным желаниям и пытается в одиночку сохранить отношения.

Октябрь: стремление к гармонии любой ценой

Астрологические описания людей, рожденных в октябре, связывают со стремлением к гармонии, романтике и партнерству. Они могут остро реагировать на конфликты и пытаться как можно быстрее восстановить мир в отношениях.

Однако страх одиночества или разрыва иногда заставляет замалчивать обиды и скрывать недовольство. Желание сохранить внешнюю стабильность может приводить к тому, что человек постепенно отдвигает собственные интересы на второй план.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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