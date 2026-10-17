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Красивые имена для мальчиков, которые привлекают счастье и успех

Анна Косик
17 октября 2026, 11:25
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Блогерша рассказала о четырёх мужских именах, которые ассоциируются с удачей и счастливой судьбой.
Красивые имена для мальчиков, которые привлекают счастье и успех
Четыре варианта имен для мальчика / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что означают имена Иван, Тихон, Виктор и Александр
  • Какие положительные черты характера ассоциируются с этими именами

Выбор имени для сына - важное решение для родителей, ведь оно будет сопровождать ребенка на протяжении всей жизни. Некоторые мужские имена имеют особое значение и ассоциируются со счастьем, удачей, победами и доброжелательностью.

Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi на своем YouTube-канале рассказала о четырёх красивых именах для мальчиков, которые, согласно народным представлениям, могут притягивать счастье и символизируют положительные черты характера.

видео дня

Как назвать мальчика

Иван - одно из традиционных мужских имен, которое остается популярным благодаря благозвучию и глубокому значению. Оно имеет библейское происхождение и означает "Бог милостивый".

"Его связывают с долгой и счастливой жизнью. Говорят, что Иваны обладают хорошей интуицией и притягивают к себе доброжелательных людей", - отметила автор видео.

Тихон - менее распространённое, но выразительное мужское имя, которое может заинтересовать родителей, ищущих необычный вариант для сына. Его связывают с удачей, счастьем и благосклонностью судьбы.

"Принесет удачу своему обладателю и имя Тихон. Оно переводится как "удачливый", "счастье" или "тот, кому улыбается судьба". Тихоны, как правило, обладают спокойным характером и мудры не по годам. Поэтому окружающие ими восхищаются", - отметила блогерша.

Виктор - сильное и звучное мужское имя латинского происхождения, значение которого напрямую связано с победой. Оно может стать удачным выбором для родителей, которые хотят подчеркнуть решительность, силу характера и стремление достигать поставленных целей.

"У Викторов тоже есть все шансы на успех. Ведь Виктор - это "победитель". Обладатели этого имени обладают сильным характером и харизмой. Поэтому легко достигают того, чего хотят", - добавила автор видео.

Александр - одно из самых известных мужских имен, имеющее древнегреческое происхождение и означающее "защитник людей". Оно ассоциируется с мужеством, лидерскими качествами и силой духа.

"История показывает, что Александры были примерами мужества, лидерства и великих побед", - подчеркнула блогерша.

Смотрите видео о мужских именах, приносящих счастье:

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Об источнике: Mama v Temi

Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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