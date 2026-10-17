Кейдж и Бандерас снимутся в продолжении культового сериала - детали

Николас Кейдж сыграет персонажа по имени Генри Логан, а Антонио Бандерас воплотит на экране образ Рэя Гарсии.

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Кейдж и Бандерас снимутся в продолжении культового сериала / коллаж: Главред, фото: instagram.com/antoniobanderas, Википедия

Кратко:

Съемки новых эпизодов "Настоящего детектива" планируют начать в 2027 году

За сценарий и режиссуру нового сезона отвечает Исса Лопес

Голливудские актеры Николас Кейдж и Антонио Бандерас присоединятся к популярному сериалу HBO "Настоящий детектив". Кейдж исполнит главную роль в пятом сезоне криминальной антологии, а Бандерас также появится в продолжении проекта. Съемки новых эпизодов планируют начать в 2027 году.

Как сообщает Variety, действие пятого сезона развернется в районе Джамейка-Бей в Нью-Йорке. Николас Кейдж сыграет персонажа по имени Генри Логан, а Антонио Бандерас воплотит на экране образ Рэя Гарсии. Подробности сюжета и другие участники актерского состава пока не раскрываются.

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За сценарий и режиссуру нового сезона отвечает Исса Лопес, которая ранее работала над четвертой частью сериала - "Настоящий детектив: Ночная страна". События предыдущего сезона происходили на Аляске, а главные роли исполнили Джоди Фостер и Кали Рейс.

Что известно о сериале "Настоящий детектив"

Криминальную антологию создал Ник Пиццолатто. За время существования проект получил 41 номинацию на премию "Эмми" и завоевал шесть наград.

Четвертый сезон установил рекорд по просмотрам среди всех частей сериала. По данным HBO, его аудитория на различных платформах достигла 12,7 миллиона зрителей.

Какие роли исполняли Антонио Бандерас и Николас Кейдж

Антонио Бандерас получил широкую известность благодаря фильмам "Маска Зорро" и "Легенда Зорро". Кроме того, актер подарил голос Коту в сапогах в анимационной франшизе "Шрек". Среди его последних работ - байопик об Энтони Бурдене "Тони" и фильм "Плохая девочка" с Николь Кидман.

Николас Кейдж известен по картинам "Покидая Лас-Вегас", "Свинья", "Сценарий мечты" и франшизе "Сокровище нации". Появление в "Настоящем детективе" станет для актера одним из редких случаев исполнения главной роли в телевизионном проекте.

Участие двух известных голливудских актеров станет одним из главных событий предстоящего сезона, который продолжит историю криминальной антологии HBO.

Антонио Бандерас / Инфографика: Главред

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О персоне: Николас Кейдж Николас Кейдж - американский актер, продюсер и режиссер. Родился 7 января 1964 года в Лос-Анджелесе. Кейдж является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драме "Покидая Лас-Вегас" (1995), а также известен своим эксцентричным актерским стилем и огромным количеством ярких ролей в Голливуде. Кейдж невероятно разнопланов - он снимался как в шедеврах авторского кино, так и в культовых боевиках эпохи VHS, а также в экспериментальных хоррорах. Николас - племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (автора "Крестного отца"). В начале своей карьеры он намеренно взял псевдоним Кейдж (в честь супергероя комиксов Люка Кейджа и композитора Джона Кейджа), чтобы пробиться самостоятельно и избежать обвинений в кумовстве. Актер стал абсолютной иконой интернет-культуры. Его гипертрофированная мимика, безумные взгляды и эмоциональные крики в фильмах (например, в "Поцелуе вампира") породили десятки культовых сетевых мемов.

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