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Кейдж и Бандерас снимутся в продолжении культового сериала - детали

Виталий Кирсанов
17 октября 2026, 16:43
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Николас Кейдж сыграет персонажа по имени Генри Логан, а Антонио Бандерас воплотит на экране образ Рэя Гарсии.
Кейдж и Бандерас снимутся в продолжении культового сериала
Кейдж и Бандерас снимутся в продолжении культового сериала / коллаж: Главред, фото: instagram.com/antoniobanderas, Википедия

Кратко:

  • Съемки новых эпизодов "Настоящего детектива" планируют начать в 2027 году
  • За сценарий и режиссуру нового сезона отвечает Исса Лопес

Голливудские актеры Николас Кейдж и Антонио Бандерас присоединятся к популярному сериалу HBO "Настоящий детектив". Кейдж исполнит главную роль в пятом сезоне криминальной антологии, а Бандерас также появится в продолжении проекта. Съемки новых эпизодов планируют начать в 2027 году.

Как сообщает Variety, действие пятого сезона развернется в районе Джамейка-Бей в Нью-Йорке. Николас Кейдж сыграет персонажа по имени Генри Логан, а Антонио Бандерас воплотит на экране образ Рэя Гарсии. Подробности сюжета и другие участники актерского состава пока не раскрываются.

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За сценарий и режиссуру нового сезона отвечает Исса Лопес, которая ранее работала над четвертой частью сериала - "Настоящий детектив: Ночная страна". События предыдущего сезона происходили на Аляске, а главные роли исполнили Джоди Фостер и Кали Рейс.

Что известно о сериале "Настоящий детектив"

Криминальную антологию создал Ник Пиццолатто. За время существования проект получил 41 номинацию на премию "Эмми" и завоевал шесть наград.

Четвертый сезон установил рекорд по просмотрам среди всех частей сериала. По данным HBO, его аудитория на различных платформах достигла 12,7 миллиона зрителей.

Какие роли исполняли Антонио Бандерас и Николас Кейдж

Антонио Бандерас получил широкую известность благодаря фильмам "Маска Зорро" и "Легенда Зорро". Кроме того, актер подарил голос Коту в сапогах в анимационной франшизе "Шрек". Среди его последних работ - байопик об Энтони Бурдене "Тони" и фильм "Плохая девочка" с Николь Кидман.

Николас Кейдж известен по картинам "Покидая Лас-Вегас", "Свинья", "Сценарий мечты" и франшизе "Сокровище нации". Появление в "Настоящем детективе" станет для актера одним из редких случаев исполнения главной роли в телевизионном проекте.

Участие двух известных голливудских актеров станет одним из главных событий предстоящего сезона, который продолжит историю криминальной антологии HBO.

Антонио Бандерас, Антоніо Бандерас Инфографика: Главред
Антонио Бандерас / Инфографика: Главред

Новости кино

Ранее Главред сообщал, что 63-летний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. В съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.

В Голливуде готовят новую версию культового фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов". Студия Paramount Pictures приобрела права на экранизацию оригинального сценария фильма 1984 года. Судя по всему, предстоящий проект будет прямым ремейком картины Уэса Крэйвена.

Британский актер Руперт Гринт вновь воплотит образ Рона Уизли спустя 15 лет после выхода заключительной части киносаги о Гарри Поттере. Актер присоединился к бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя". Вместе с ним в спектакле уже задействован Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в оригинальных фильмах франшизы.

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О персоне: Николас Кейдж

Николас Кейдж - американский актер, продюсер и режиссер.

Родился 7 января 1964 года в Лос-Анджелесе.

Кейдж является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в драме "Покидая Лас-Вегас" (1995), а также известен своим эксцентричным актерским стилем и огромным количеством ярких ролей в Голливуде.

Кейдж невероятно разнопланов - он снимался как в шедеврах авторского кино, так и в культовых боевиках эпохи VHS, а также в экспериментальных хоррорах.

Николас - племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (автора "Крестного отца"). В начале своей карьеры он намеренно взял псевдоним Кейдж (в честь супергероя комиксов Люка Кейджа и композитора Джона Кейджа), чтобы пробиться самостоятельно и избежать обвинений в кумовстве.

Актер стал абсолютной иконой интернет-культуры. Его гипертрофированная мимика, безумные взгляды и эмоциональные крики в фильмах (например, в "Поцелуе вампира") породили десятки культовых сетевых мемов.

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