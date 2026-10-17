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10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают

Дарья Пшеничник
17 октября 2026, 05:31
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Мастеров для обслуживания камина рекомендуется вызывать ещё осенью, так как в декабре их график уже заполнен.

10 вещей в доме, которые следует тщательно почистить в октябре: о чем часто забывают
Какие 10 зон в доме нельзя оставлять грязными до зимы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

видео дня
  • Почему камин нужно почистить ещё до первых морозов
  • Как часто стирать пледы в холодное время года
  • Что сделать с вентиляционными решетками перед началом отопительного сезона

Обслуживание камина стоит заказать уже в октябре, так как в декабре у специалистов, скорее всего, не будет свободных дат. С этого советуют начинать осеннюю генеральную уборку, которая готовит дом к отопительному сезону, визитам гостей и домашней выпечке, сообщает Southern Living.

Часть работ можно выполнить самостоятельно: протереть дверцы, пропылесосить кирпичную облицовку и полку над топкой. Владельцам газовых моделей перед чисткой следует перекрыть подачу газа, а декоративные поленья обмахнуть мягкой щеткой.

Для дровяных каминов существует отдельный риск, который легко упустить из виду во время обычной уборки.

"Уберите золу и проверьте, нет ли скопления чёрного смолистого вещества под названием креозот - оно потребует профессионального внимания", - предупреждают авторы издания.

Пледы, подушки и коврики после лета

Одеяла, пролежавшие на хранении все тёплые месяцы, перед использованием нужно постирать, чтобы избавиться от затхлого запаха и пыли. То же самое касается пледов на диванах и кроватях, которыми летом почти не пользовались. Когда сезон в разгаре, текстиль рекомендуют стирать раз в две-три недели: на нем скапливаются грязь, кожный жир, перхоть и шерсть домашних животных.

Декоративные подушки стоит заменить на сезонные, а те, что хранились в шкафу, проверить на запах и пыль. Съемные чехлы стирают отдельно, а спальные подушки чистят в соответствии с инструкцией на этикетке.

Коврики у входа требуют глубокой очистки не реже двух раз в год, а в местах с интенсивным движением - чаще. Осенью с них удаляют пыль, песок и грязь, накопившиеся за лето, и готовят к зимней соли и снегу. Коврики сначала вытряхивают и пылесосят, резиновые моют мыльной водой, а кокосовые чистят щеткой.

Самой запущенной зоной часто оказывается кладовая, где месяцами лежат забытые запасы.

"Если в вашей кладовой до сих пор лежат конфеты с Дня святого Валентина или Пасхи, пришло время для масштабной уборки", - пишут авторы Southern Living.

Ревизия освободит место для ингредиентов для выпечки и супов, а также поможет избавиться от вредителей, которые могли завестись среди круп. Полки опустошают, выбрасывают просроченные продукты, пылесосят, протирают мыльной водой и только потом снова раскладывают продукты.

От вентиляции до духовки

С наступлением холодов потолочные вентиляторы переключают на вращение по часовой стрелке, чтобы они направляли тёплый воздух вниз. Заодно с лопастей и двигателя снимают слой пыли, протирают плафоны и шнур выключателя.

Когда кондиционер уступает место обогреву, наступает очередь вентиляционных решеток. Пыль с них собирают пылесосом с насадкой-щеткой. Сильно загрязненные решетки снимают, предварительно выключив систему HVAC, моют в теплой мыльной воде и сушат. Издание советует сразу заменить и фильтры.

Умеренная октябрьская погода позволяет открыть окна для мытья, не выпуская тепло из дома. Стекла очищают с обеих сторон от пыльцы, насекомых и грязи, чтобы в короткие дни в дом попадало больше света.

Гостевую комнату, которая за лето превратилась в склад для коробок и белья, стоит расчистить к праздникам, в частности к американскому Дню благодарения. Кроме того, в сезон простуд и гриппа она может понадобиться, чтобы изолировать больного члена семьи от остальных домочадцев.

В заключение издание напоминает о самом загруженном приборе холодного сезона, когда на кухне готовят запеченную курицу, рагу, хлеб и тыквенные десерты.

"Прежде чем начнется марафон выпечки и воскресных запеканок, тщательно почистите духовку. Вам не придется терпеть задымленную кухню, когда старый жир будет пригорать", - советуют авторы издания.

Для этого достаточно пищевой соды, уксуса, воды и определённых физических усилий.

Смотрите видео о том, как самостоятельно почистить камин:

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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