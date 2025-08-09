Что убивает уют камина: дизайнер назвал главную ошибку большинства гостинных

Вы узнаете:
- Почему не стоит размещать телевизор на камином
- Как удачно обыграть в интерьере телевизор в раме
Камин давно перестал быть просто источником тепла — сегодня он стал стильным акцентом интерьера, который наполняет дом атмосферой уюта и гармонии. Чаще всего камин размещают в гостиной — центре семейных встреч, где нередко стоит и телевизор. Но как грамотно совместить эти два главных "магнита внимания" в одной комнате? И можно ли разместить телевизор прямо над камином?
Ответ на этот вопрос дал дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса Дэвид Нетто.
"Вешать телевизор над камином? Категорически нет. Это одно из худших решений для оформления комнаты. С появлением плоских экранов их начали ставить прямо над очагом, и это портит пространство", - сказал специалист на Youtube-канале Architectural Digest.
По его словам, размещение телевизора над камином может казаться удобным. Но суть в другом.
Нетто подчеркнул: камин — это священное место в доме. Его задача — собирать вокруг себя людей, согревать, создавать атмосферу.
"Смотреть нужно на огонь, а не на телевизор", - уверен дизайнер.
Также сейчас на рынке появились телевизоры с плоским экраном с определенными элементами декора. Многие покупают телевизоры в раме, которая выполняет не только эстетическую, но и еще и защитную функцию, охраняя технику от пыли и загрязнений.
Нетто считает, что телевизор в раме — не идеальное, но куда менее навязчивое решение при оформлении комнаты.
"Главное — не включайте эти псевдо-художественные заставки с цветами и морскими пейзажами. Лучше пусть экран будет просто выключен", - посоветовал дизайнер.
Он также считает, что телевизор в раме можно удачно обыграть, повесив вокруг него другие картины и создав эффект "салонной развески" — так телевизор будет гармоничнее вписываться в интерьер.
Ранее Главред писал, как вытирать экран плазменного телевизора, чтобы не повредить его поверхность.
Также мы писали о том, что пульты дистанционного управления многих современных телевизоров имеют четыре цветные кнопки: красную, зеленую, желтую и синюю. Они выполняют разные функции в зависимости от модели телевизора, производителя и контекста использования. Детальнее читайте в материале: Знают единицы: какие функции выполняют 4 цветные кнопки на пульте.
Вам также может быть интересно:
- Добавит шика: как выбрать цвет входной двери, чтобы впечатлить с порога
- У пыли нет шансов: простой рецепт средства, которое обеспечит чистоту в доме
- Wi-Fi не достает до комнаты: эксперты назвали малозаметных "вредителей"
О персоне: Дэвид Нетто
Дэвид Нетто (David Netto) - американский дизайнер интерьеров, писатель и колумнист, известный своими изысканными, но в то же время уютными проектами, а также глубоким уважением к истории дизайна и архитектуры.
Изучал архитектуру в Harvard Graduate School of Design и Columbia University, но не получил архитектурного диплома — сознательно ушёл в практику дизайна интерьеров.
Дэвид смешивает исторические элементы с современными акцентами, часто сочетая старинную мебель с яркими, смелыми цветовыми решениями. Известен своей способностью создавать "интеллектуальный уют".
В начале 2000-х открыл собственную студию David Netto Design LLC.
Создал популярную линейку детской мебели NettoCollection, переосмыслив эстетику детских комнат.
Делал интерьеры для известных клиентов по всему миру — от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Лондона.
Публиковался в изадниях Аrchitectural Digest, The Wall Street Journal, Elle Decor, T Magazine и других.
Часто появляется в видео на YouTube-канале Architectural Digest, где делится мнением о дизайне, цветах, интерьерах и домах знаменитостей.
В 2023 году выпустил книгу "David Netto" (издательство Rizzoli), в которой собраны его лучшие работы и размышления о профессии дизайнера.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред