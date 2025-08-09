Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Дом и уют

Что убивает уют камина: дизайнер назвал главную ошибку большинства гостинных

Анна Ярославская
9 августа 2025, 11:53
Размещение телевизора над камином может казаться удобным. Но есть нюанс.
Телевизор над камином
Телевизор над камином не стоит размещать / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels.com

Вы узнаете:

  • Почему не стоит размещать телевизор на камином
  • Как удачно обыграть в интерьере телевизор в раме

Камин давно перестал быть просто источником тепла — сегодня он стал стильным акцентом интерьера, который наполняет дом атмосферой уюта и гармонии. Чаще всего камин размещают в гостиной — центре семейных встреч, где нередко стоит и телевизор. Но как грамотно совместить эти два главных "магнита внимания" в одной комнате? И можно ли разместить телевизор прямо над камином?

Ответ на этот вопрос дал дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса Дэвид Нетто.

"Вешать телевизор над камином? Категорически нет. Это одно из худших решений для оформления комнаты. С появлением плоских экранов их начали ставить прямо над очагом, и это портит пространство", - сказал специалист на Youtube-канале Architectural Digest.

Размещать телевизор над камином - плохая идея
Размещать телевизор над камином - плохая идея / скриншот

По его словам, размещение телевизора над камином может казаться удобным. Но суть в другом.

Нетто подчеркнул: камин — это священное место в доме. Его задача — собирать вокруг себя людей, согревать, создавать атмосферу.

"Смотреть нужно на огонь, а не на телевизор", - уверен дизайнер.

Камин - это священное место в доме
Камин - это священное место в доме / Фото: pexels.com

Также сейчас на рынке появились телевизоры с плоским экраном с определенными элементами декора. Многие покупают телевизоры в раме, которая выполняет не только эстетическую, но и еще и защитную функцию, охраняя технику от пыли и загрязнений.

Нетто считает, что телевизор в раме — не идеальное, но куда менее навязчивое решение при оформлении комнаты.

"Главное — не включайте эти псевдо-художественные заставки с цветами и морскими пейзажами. Лучше пусть экран будет просто выключен", - посоветовал дизайнер.

Он также считает, что телевизор в раме можно удачно обыграть, повесив вокруг него другие картины и создав эффект "салонной развески" — так телевизор будет гармоничнее вписываться в интерьер.

Ранее Главред писал, как вытирать экран плазменного телевизора, чтобы не повредить его поверхность.

Также мы писали о том, что пульты дистанционного управления многих современных телевизоров имеют четыре цветные кнопки: красную, зеленую, желтую и синюю. Они выполняют разные функции в зависимости от модели телевизора, производителя и контекста использования. Детальнее читайте в материале: Знают единицы: какие функции выполняют 4 цветные кнопки на пульте.

О персоне: Дэвид Нетто

Дэвид Нетто (David Netto) - американский дизайнер интерьеров, писатель и колумнист, известный своими изысканными, но в то же время уютными проектами, а также глубоким уважением к истории дизайна и архитектуры.

Изучал архитектуру в Harvard Graduate School of Design и Columbia University, но не получил архитектурного диплома — сознательно ушёл в практику дизайна интерьеров.

Дэвид смешивает исторические элементы с современными акцентами, часто сочетая старинную мебель с яркими, смелыми цветовыми решениями. Известен своей способностью создавать "интеллектуальный уют".

В начале 2000-х открыл собственную студию David Netto Design LLC.

Создал популярную линейку детской мебели NettoCollection, переосмыслив эстетику детских комнат.

Делал интерьеры для известных клиентов по всему миру — от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Лондона.

Публиковался в изадниях Аrchitectural Digest, The Wall Street Journal, Elle Decor, T Magazine и других.

Часто появляется в видео на YouTube-канале Architectural Digest, где делится мнением о дизайне, цветах, интерьерах и домах знаменитостей.

В 2023 году выпустил книгу "David Netto" (издательство Rizzoli), в которой собраны его лучшие работы и размышления о профессии дизайнера.

