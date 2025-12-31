Укр
Цена порадует украинцев уже в январе - какая категория продуктов подешевеет на 10-15%

Руслана Заклинская
31 декабря 2025, 22:17
В начале 2026 года украинцев ожидает снижение цен на некоторые продукты после новогоднего подорожания.
Цены на сливочное масло изменятся / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы Марчука:

  • После новогодних праздников в Украине подешевеют молочные продукты
  • Больше всего снизятся цены на сливочное масло и сливки
  • В январе-феврале удешевление может составить 10-15%

После новогоднего ажиотажа украинцев ждут приятные изменения на полках магазинов. Несмотря на традиционный рост цен, январь и февраль 2026 года принесут существенное удешевление молочных продуктов. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По словам эксперта, сейчас на складах перерабатывающих предприятий накопились большие запасы продукции с высоким процентом жирности. Это заставляет ритейлеров постепенно пересматривать ценники в сторону снижения.

видео дня

Больше всего порадуют ценой сливочное масло, сливки и другие жирные молочные продукты. Марчук прогнозирует, что пик удешевления придется на первый месяц нового года, когда потребительский спрос естественно утихнет после праздников.

"Уже сейчас цены на эту продукцию на прилавках магазинов начали снижаться. А с января, когда уменьшится спрос населения, произойдет еще большее снижение цены - на 10-15%. Поэтому молочная продукция высокой жирности с нового года станет более доступной, соответственно, цена порадует украинцев", - спрогнозировал он.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие продукты подорожают в январе - прогноз аналитика

В комментарии Главреду аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка рассказал, что в январе 2026 года в Украине ожидается сезонный рост цен на мясо и мясопродукты. Подорожание составит около 5-7% и будет обусловлено традиционно высоким спросом после праздников.

По его словам, ситуация со свининой будет оставаться относительно стабильной благодаря импорту, который покрывает внутренние потребности рынка. Зато говядина может и в дальнейшем дорожать из-за дефицита поголовья.

"Несмотря на достаточное предложение животного белка на внутреннем рынке, на конечную стоимость продукции будут давить отключения электроэнергии и постепенное увеличение стоимости кормов, в частности подсолнечного шрота, что непосредственно влияет на себестоимость курятины", - пояснил он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, цены на куриные яйца в Украине после Нового года вырастут примерно на 10%. Подорожание связано с ростом спроса перед праздниками, сокращением производства в домашних хозяйствах, а также высокими затратами на корма, логистику и электроэнергию.

Также в конце 2025 года в Украине подорожали молочные продукты. По данным Минфина, выросли цены на сливочное масло, кисломолочный и твердый сыр.

Кроме этого, с января 2026 года цены на базовые продукты могут вырасти, но резкого подорожания сахара не ожидается. Экономист Владимир Чиж отметил, что в 2026 году его стоимость сахара будет колебаться в пределах 40-48 грн за килограмм.

Читайте также:

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

продукты питания цены на продукты молочные продукты новости Украины
Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

22:16Мир
За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

21:33Война
Сырский раскрыл, сколько оккупантов украинские воины обезвредили в 2025 году

Сырский раскрыл, сколько оккупантов украинские воины обезвредили в 2025 году

20:59Война
Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

