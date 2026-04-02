Резкое потепление мчится во Львовскую область: когда термометры покажут +17

Львовская область окажется под влиянием Азорского антициклона.

Прогноз погоды на Львовщине на 3 апреля / Фото: pixabay.com

В пятницу, 3 апреля, погоду во Львовской области будет определять северо-западная периферия Азорского антициклона. Несмотря на облачность, день будет теплым. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории Львовской области будет преобладать облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, местами ожидается небольшой дождь. В ночные и утренние часы регион окутает слабый туман, что приведет к ухудшению видимости на дорогах до 500-1000 метров.

Температура воздуха в области в ночное время будет колебаться от 2° до 7° тепла. Днем столбики термометров поднимутся до приятных 12-17° тепла.

Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Синоптики также отмечают, что атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха начнет уменьшаться.

Погода в Украине 3 апреля / Фото: скриншот meteoprog.com

Погода во Львове 3 апреля

Во Львове пятница также будет облачной с прояснениями. Ночью и утром в городе ожидается небольшой дождь и слабый туман, однако уже днем осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, а днем воздух прогреется до 14-16° тепла.

Какая будет погода в Вербное воскресенье - прогноз Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Вербное воскресенье погода будет теплой, а дожди возможны только в южной части страны. Похолодание ожидается в большинстве областей Украины с 7-8 апреля.

Напомним, в четверг, 2 апреля, в Украине будет преимущественно дождливая погода из-за влажной воздушной массы, сообщила синоптик Наталья Диденко. Температура днем будет колебаться от +12 до +19°С, в западных областях — от +8 до +12°С.

Также в Житомире и области 2 апреля ожидается весенняя погода. Днем будет облачно с прояснениями.

Как сообщал Главред, 2 апреля в Тернопольской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Температура днем составит 11…16°С.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

