Небольшое потепление уже близко: погода на Тернопольщине изменит характер

Погода в Тернопольской области в четверг, 2 апреля, будет облачной с прояснениями. Также синоптики прогнозируют небольшие дожди. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Отмечается, что ожидается северный ветер, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха в области ночью от +2 до +7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 11…16 градусов тепла.
В городе Тернополь ночью температура составит +4…+6 градусов, а днем прогнозируется +14…+16 градусов.
Синоптики также добавили, что уровень опасности – зеленый, то есть отсутствует.
Погода в Вербное воскресенье
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что Вербное воскресенье в Украине будет теплым.
Она также добавила, что похолодание, по предварительным прогнозам, ожидается в большинстве областей Украины с 7-8 апреля.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, в Житомире и области 2 апреля ожидается настоящая весенняя погода, которая соединит переменчивую облачность с теплом и легким дождем.
Начало апреля в Днепре будет стабильным и относительно теплым. Ближайшие дни пройдут без существенных осадков, хотя небо будет оставаться покрытым облаками.
В то же время в Ровенской области до 3 апреля ожидается нестабильная весенняя погода, которую будет определять влияние южного циклона. Синоптики прогнозируют облачность, периодические дожди и колебания температуры.
Читайте также:
- Китайский гороскоп на завтра, 2 апреля: Тиграм — кризис, Петухам — переговоры
- Гривна внезапно обвалилась: новый курс валют на 2 апреля
- РФ атаковала Украину "Шахедами": зафиксированы попадания, есть погибшие и раненые
Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии
Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.
