В первые дни апреля Ровенщину будут заливать дожди: когда ожидать непогоды

Инна Ковенько
31 марта 2026, 15:02
Первые дни апреля в Ровенской области пройдут под влиянием южного циклона.
Погода в Ровно и области 1–3 апреля / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Ровно в период с 1 по 3 апреля
  • Когда прогнозируется повышение температуры в Ровенской области
  • Когда в Ровенской области выпадет дождь

В Ровенской области в период с 1 по 3 апреля ожидается нестабильная весенняя погода, которую будет определять влияние южного циклона.

Синоптики прогнозируют облачность, периодические дожди и колебания температуры. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

"На погоду в области будет влиять южный циклон, который обусловит облачную и дождливую погоду", — говорится в сообщении.

Погода 1 апреля

В среду, 1 апреля, в области будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит +3…+8°, днем поднимется до +10…+15°. В Ровно ночью синоптики прогнозируют от +4 до +6°, а днем столбики термометров будут показывать от +12 до +14°. Ожидается северный ветер, 7-12 м/с.

Погода 2 апреля

В четверг, 2 апреля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Время от времени будет идти дождь. Температура ночью будет колебаться от +2 до +7°, а днем ожидается от +9 до +14°. Атмосферное давление будет постепенно снижаться. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, ожидается облачная погода с отдельными прояснениями. Местами возможен небольшой дождь. Температура ночью составит +4…+9°, днем поднимется до +12…+17°. Атмосферное давление останется относительно стабильным. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Как сообщал Главред, 31 марта погоду во Львовской области будут формировать атмосферные фронты циклона, охватившего территорию Украины. Последний день месяца ожидается облачным и прохладным, сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Кроме того, 31 марта на территории Киевской области и в Киеве ожидается облачная погода с периодическими осадками в виде дождя. Столбики термометров поднимутся до 13-15° тепла

Напомним, погода в Украине в марте 2026 года отличалась аномально теплой и рекордно сухой погодой, что повлияло на состояние почвенной влаги. В конце месяца атмосферные процессы начали меняться, формируя нестабильные условия с дождями, возможными грозами и постепенным переходом к более теплому и активному апрелю.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

