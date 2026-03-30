Будет даже снег: украинцев удивит холодная погода

В ближайшее время в Украине будет прохладно и влажно.

Прогноз погоды в Украине на 31 марта

Какая будет погода ночью 31 марта

Когда температура воздуха поднимется до +19 градусов

В каких областях будут дожди

Погода в Украине будет находиться под влиянием циклона. Он принесет дожди. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Итак, завтра не забудьте зонтики, что-нибудь от артериального давления и, возможно, головной боли — погода обещает быть нестабильной. Температура воздуха во вторник ожидается интересной, неоднородной", — сообщает она.

Кто такая Наталья Диденко

На территории западных областей будет холодно — 4–9 градусов тепла. В Карпатах ожидается даже снег. В большинстве других областей температура воздуха будет держаться на уровне 10–15 градусов тепла. До +19 нагреются Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская области.

В Киеве будет тепло — 15 градусов тепла. В то же время ожидается дождь. В дальнейшем неделя будет влажной, а в Вербное воскресенье дожди будут только на юге.

Как сообщал Главред, в Днепре на выходные ожидается преимущественно спокойная весенняя погода без существенных осадков. Температура воздуха останется комфортной, а уже в воскресенье синоптики прогнозируют более ощутимое потепление.

Кроме того, в Житомирской области нынешнее весеннее тепло задержится не надолго. Несмотря на приятные температуры и почти безоблачное небо, уже через несколько дней регион окажется под влиянием циклона, который принесет дожди и ощутимое похолодание.

Также на выходных, 28 и 29 марта, погоду в Тернопольской области будет определять влияние южного циклона и влажная средиземноморско-черноморская воздушная масса. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

