На Ровенщине будут лить дожди: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

Инна Ковенько
30 марта 2026, 11:18
Последний день марта в Ровенской области встретит жителей густыми облаками и дождем
На Ровенщине будут лить дожди: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды
Погода в Ровно и области на 31 марта / Коллаж: Главред, фото: Pexels, скриншот

  • Какая будет погода в Ровно 31 марта
  • Когда в области ожидаются дожди
  • Насколько понизится температура в области ночью

Во вторник, 31 марта, в Ровенской области будет влажная и прохладная погода. По прогнозу синоптиков, день будет облачным, с периодическими дождями различной интенсивности.

Местами осадки могут быть значительными, поэтому стоит подготовиться к мокрой дороге и возможным затруднениям в движении транспорта. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Какая будет погода в Ровно и области 30 марта

В понедельник ночью температура по области будет держаться в пределах +3…+8 градусов. Днем ожидается от +6 до +11 градусов тепла. В самом областном центре ночная температура составит +5…+7 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться между +8 и +10 градусами.

Ветер будет северо-западным, довольно сильным — 7–12 метров в секунду. В сочетании с дождем это может создавать дискомфорт, поэтому стоит учесть это при планировании поездок или прогулок.

Как сообщал Главред, в Днепре на выходные ожидается преимущественно спокойная весенняя погода без существенных осадков. Температура воздуха останется комфортной, а уже в воскресенье синоптики прогнозируют более ощутимое потепление.

Кроме того, в Житомирской области нынешнее весеннее тепло задержится не надолго. Несмотря на приятные температуры и почти безоблачное небо, уже через несколько дней регион окажется под влиянием циклона, который принесет дожди и ощутимое похолодание.

Также на выходных, 28 и 29 марта, погоду в Тернопольской области будет определять влияние южного циклона и влажная средиземноморско-черноморская воздушная масса. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новые методы борьбы

РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новые методы борьбы

11:32Война
Украину в очереди на вступление в ЕС могут обойти новые "фавориты" - Politico

Украину в очереди на вступление в ЕС могут обойти новые "фавориты" - Politico

11:21Политика
Цены на топливо снова выросли: сколько стоит бензин и дизтопливо 30 марта

Цены на топливо снова выросли: сколько стоит бензин и дизтопливо 30 марта

09:47Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Гороскоп Таро на неделю с 30 марта по 5 апреля: Львам - желание, Рыбам - урок

Гороскоп Таро на неделю с 30 марта по 5 апреля: Львам - желание, Рыбам - урок

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

Карта Deep State онлайн за 30 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:32

РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новые методы борьбы

11:31

Фотограф Кейт и Уильяма рассказал о "ненормальном" воспитании детей

11:24

Что нельзя резать в праздник 31 марта: приметы и запреты

11:21

Украину в очереди на вступление в ЕС могут обойти новые "фавориты" - Politico

11:18

На Ровенщине будут лить дожди: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
11:10

"Не могу есть": Елена Тополя назвала свой критический вес

10:46

Как раз и навсегда избавиться от тараканов в квартире: найден проверенный способ

10:39

Один продукт отмоет духовку лучше дорогих средств - стекло будет как новоеВидео

10:05

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Реклама
09:58

Гороскоп на завтра, 31 марта: Овнам - конфликт, Рыбам - облегчение

09:47

Цены на топливо снова выросли: сколько стоит бензин и дизтопливо 30 марта

09:27

Экономика трещит: Украина уничтожила почти половину экспортных мощностей РФ — Fortune

09:01

Деньги придут неожиданно: три знака зодиака, которым апрель принесет богатство

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 марта (обновляется)

09:00

Штрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничные

08:27

Мясо больше не прилипнет к сковороде: кулинарный трюк, о котором знают единицы

08:09

Карта Deep State онлайн за 30 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Что определяет ход современной войны: Портников назвал неожиданную причинумнение

07:27

Армия РФ увязла на "поясе крепостей" на Донетчине и несет критические потери - ISW

05:15

Как распознать глубоко недовольного своей жизнью человека: 7 основных признаков

Реклама
04:50

Регионы накроет дождями: какая погода ожидается в ближайшее время

04:41

Героини на плакатах, "неудачницы" в жизни: какие женские профессии в СССР считались постыдными

03:47

Что будет с ценами на электроэнергию в апреле — Кабмин принял решение

03:41

"Джейкоб из Сумерек" впервые станет отцом - жена Тейлора Лотнера беременна

03:02

Кондратюк дал редкий комментарий о службе сына в ВСУ: "Нескоро будет дома"

02:35

Колонизация Марса под угрозой: учёные обнаружили серьёзное препятствие

02:28

Оля Цибульская взяла в руки оружие - что случилось

01:57

Звезда "Женского доктора" рассказал о криминальном прошлом: "Срок шили"

00:42

Дмитрий Кулеба признался, чем занят его 19-летний сын

29 марта, воскресенье
23:33

Кравец рассказала правду о браке на фоне слухов о разводе: "Поменяли программное обеспечение"

23:31

Россия содрогается от взрывов: там заявляют о самой массированной атаке на Таганрог

23:05

О пыли на плинтусах можно забыть надолго: чудо-средство, о котором мало кто знает

23:03

"Раздражение Трампа проходит": Фесенко — о стратегии в отношениях с СШАмнение

21:14

В Киеве на железной дороге погиб подросток, ещё двое получили тяжёлые ожогиФото

21:00

Новая угроза: РФ массово сбрасывает мины с "Шахедов"Видео

19:57

Гороскоп на сегодня, 30 марта: Водолеям - разочарование, Козерогам - награда

19:23

Помощник Путина заявил, что США сделали России "интересное предложение" по Украине

18:56

Его имя скрывали: кем был самый известный одессит в истории и где он сейчасВидео

18:36

Какие растения обязательно нужно обрезать в апреле: садовод назвал 5 основных

18:10

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Реклама
17:54

"Когда женщина старше мужчины": Леся Никитюк поделилась личным

17:42

6 продуктов, которые категорически нельзя запекать в фольге: большинство не знает

17:05

На Ровенщине будет дождливо: что приготовила погода на последние дни марта

17:01

Коты отвечают мяуканьям не просто так: эксперты объяснили, что это значит на самом деле

16:53

5 строгих запретов: что нельзя делать в праздник 30 марта

16:46

"Сильно истощена": актриса Тышкевич внезапно слегла в больницу

16:25

Финансовый гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

16:20

Прикрыла собой младшую сестренку: 20-летняя Даша погибла от удара РФ на Сумщине

16:04

Тайна века: что случилось с самым большим бриллиантом Украины и где он сейчасВидео

15:45

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

