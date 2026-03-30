На Ровенщине будут лить дожди: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды

Последний день марта в Ровенской области встретит жителей густыми облаками и дождем

Погода в Ровно и области на 31 марта

Во вторник, 31 марта, в Ровенской области будет влажная и прохладная погода. По прогнозу синоптиков, день будет облачным, с периодическими дождями различной интенсивности.

Местами осадки могут быть значительными, поэтому стоит подготовиться к мокрой дороге и возможным затруднениям в движении транспорта. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

В понедельник ночью температура по области будет держаться в пределах +3…+8 градусов. Днем ожидается от +6 до +11 градусов тепла. В самом областном центре ночная температура составит +5…+7 градусов. Днем столбики термометров будут колебаться между +8 и +10 градусами.

Ветер будет северо-западным, довольно сильным — 7–12 метров в секунду. В сочетании с дождем это может создавать дискомфорт, поэтому стоит учесть это при планировании поездок или прогулок.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

