Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

Опубликован прогноз погоды для Киева

В понедельник, по словам синоптиков, 30 марта по всей территории Украины - дожди, только ночью в северных и большинстве западных областей без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве в понедельник ночью без осадков, днем дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 9-11°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 30 марта самая высокая температура днем была 21,5° тепла в 1890 г., самая низкая - ночью 12,4° мороза в 1942 г.

Прогноз погоды в Киеве на 31 марта

В Украине во вторник, 31 марта, дожди, днем в северных и центральных областях местами грозы.

В Киеве во вторник дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 11-13°.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

