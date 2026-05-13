Российские МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" по Украине: где прогремели взрывы

О чем идет речь в материале:
- По всей Украине объявлена тревога из-за взлета российских МиГ-31К
- Мониторы сообщают о вероятных имитационных пусках врага
По всей Украине объявлен сигнал воздушной тревоги. Страна-агрессор Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
По данным наблюдателей, в воздухе находятся 2 самолета МиГ-31К. Произошли пусковые маневры гиперзвуковых ракет "Кинжал".
"На данный момент ракет в воздушном пространстве Украины не зафиксировано. Воздушное пространство на потенциальных пусковых рубежах МиГ-31К — закрыто", — сообщил мониторинговый канал "ЕРадар".
Мониторы позже сообщили, что, вероятно, это были имитационные пуски.
По состоянию на 19:42 снова зафиксирован вылет российских МиГ-31К. Поданным Воздушных сил ВСУ, зафиксирован пуск ракет "Кинжал" по Украине.
"Ракета на Староконстантинов!", — предупредили военные.
Новость дополняется...
Удары по Украине — последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Россия параллельно модернизирует стратегическую авиацию для новых атак по Украине. Эксперты предупреждают, что модернизация бомбардировщиков Ту-160М2 для ударов по Украине позволит РФ использовать новые дальнобойные ракеты и усилить комбинированные атаки по гражданской инфраструктуре. Часть таких самолетов уже готовят к испытаниям новых ракет.
В то же время массированные удары РФ по энергетической инфраструктуре продолжаются. Так, российские дроны попали в электроподстанцию в Полтаве, из-за чего без света остались более 6,5 тысяч абонентов, а взрывная волна повредила жилые дома.
В Киеве и области также раздавались взрывы из-за атаки российских дронов — на Оболони после падения обломков БПЛА загорелась крыша многоэтажки, а в Киевской области повреждения получили детский сад и жилые дома. Массированный удар дронами по Киеву и области произошел сразу после завершения так называемого "перемирия", о котором ранее заявляли в США.
Другие новости:
- Начались отключения света: РФ нанесла массированный удар по западу Украины, ситуация в областях
- В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атаке
- Боролись за жизнь: что известно о состоянии младенца после удара по Кривому Рогу
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред