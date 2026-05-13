Российские МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" по Украине: где прогремели взрывы

В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета российских МиГ-31К, несущих ракеты "Кинжал".

https://glavred.info/war/rossiyskie-mig-31k-proveli-puskovye-manevry-raket-kinzhal-chto-izvestno-10764452.html Ссылка скопирована

Российские МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" — что известно / Коллаж: Главред, фото: "Белорусский Гаюн", Главред

О чем идет речь в материале:

По всей Украине объявлена тревога из-за взлета российских МиГ-31К

Мониторы сообщают о вероятных имитационных пусках врага

По всей Украине объявлен сигнал воздушной тревоги. Страна-агрессор Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По данным наблюдателей, в воздухе находятся 2 самолета МиГ-31К. Произошли пусковые маневры гиперзвуковых ракет "Кинжал".

видео дня

"На данный момент ракет в воздушном пространстве Украины не зафиксировано. Воздушное пространство на потенциальных пусковых рубежах МиГ-31К — закрыто", — сообщил мониторинговый канал "ЕРадар".

Мониторы позже сообщили, что, вероятно, это были имитационные пуски.

По состоянию на 19:42 снова зафиксирован вылет российских МиГ-31К. Поданным Воздушных сил ВСУ, зафиксирован пуск ракет "Кинжал" по Украине.

"Ракета на Староконстантинов!", — предупредили военные.

Новость дополняется...

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Удары по Украине — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Россия параллельно модернизирует стратегическую авиацию для новых атак по Украине. Эксперты предупреждают, что модернизация бомбардировщиков Ту-160М2 для ударов по Украине позволит РФ использовать новые дальнобойные ракеты и усилить комбинированные атаки по гражданской инфраструктуре. Часть таких самолетов уже готовят к испытаниям новых ракет.

В то же время массированные удары РФ по энергетической инфраструктуре продолжаются. Так, российские дроны попали в электроподстанцию в Полтаве, из-за чего без света остались более 6,5 тысяч абонентов, а взрывная волна повредила жилые дома.

В Киеве и области также раздавались взрывы из-за атаки российских дронов — на Оболони после падения обломков БПЛА загорелась крыша многоэтажки, а в Киевской области повреждения получили детский сад и жилые дома. Массированный удар дронами по Киеву и области произошел сразу после завершения так называемого "перемирия", о котором ранее заявляли в США.

Другие новости:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред