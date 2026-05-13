Ритуалы пилотов: зачем военные летчики сжигают пустые гробы и пианино

Марина Иваненко
13 мая 2026, 19:28
Почему пилоты сжигали музыкальные инструменты и гробы после полётов — история странной авиационной традиции, зародившейся ещё во время Второй мировой войны.
Зачем пилоты сжигали пианино и гроб
О чем вы узнаете

  • Почему военные пилоты сжигали пианино
  • Как возникла эта традиция
  • Зачем летчики сжигали пустые гробы

В мире военной авиации существует немало строгих правил, однако наряду с ними существуют и странные традиции. На первый взгляд, сжигание музыкальных инструментов или гробов выглядит как странный поступок, но для пилотов это — способ выразить уважение погибшим и справиться с ежедневным стрессом на войне. Подробнее об этой необычной и мистической традиции расскажет Главред.

История возникновения "фортепианной" традиции

Этот ритуал возник в Королевских военно-воздушных силах Великобритании во время Второй мировой войны. В те времена авиация только развивалась, а смертность среди пилотов была чрезвычайно высокой. Каждая эскадрилья была как одна большая семья, где вечера проводили вместе в барах за игрой на фортепиано.

Как объясняют авторы видео на YouTube-канале "Историк", когда кто-то из летчиков не возвращался с вылета, его побратимы выносили пианино на улицу. Это делалось потому, что никто другой не имел права играть на инструменте погибшего товарища.

Сжигание пианино стало символом того, что музыка этого пилота закончилась. Поскольку никто не мог заменить друга за инструментом, его просто отдавали огню вместе с памятью о летчике.

Зачем сжигали пустые гробы

Если сжигание пианино — это прощание, то сжигание гроба — своеобразная психологическая игра со смертью. Военные пилоты ежедневно работают в зоне высокого риска, поэтому они очень суеверны. Ритуал с гробом проводился для того, чтобы "уничтожить" саму идею смерти на земле, чтобы она не настигла в небе.

Гроб всегда был напоминанием о финале, которого боится каждый. Сжигая его пустым, экипажи пытались обмануть судьбу и доказать самим себе, что они сильнее своего страха.

Почему эти традиции живут до сих пор

Сегодня военные самолеты стали гораздо надежнее, но традиции никуда не исчезли. Сейчас сжигание пианино часто проводят во время торжественных событий: например, когда авиационную часть расформировывают или когда легендарный пилот уходит в отставку после десятилетий службы.

В США этот обряд настолько прижился, что для него даже покупают старые инструменты, которые уже не подлежат настройке. Перед поджогом на пианино иногда пишут имена погибших коллег или название эскадрильи.

Это не просто уничтожение вещей. Для военных это момент единения. Когда огонь угасает, пилоты испытывают облегчение, словно они выполнили последний долг перед теми, кто уже не сможет взлететь в небо.

Такие ритуалы помогают сохранить специфическую культуру братства, где каждый знает: о нем будут помнить, а его "музыка" никогда не достанется врагу или случайному человеку.

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

