Как родителям обращаться друг к другу в присутствии детей: в сети разгорелся спор

Вы узнаете:
- Почему некоторые родители называют своего партнера при детях мамой и папой
- В каких случаях жены обращаются к мужьям по имени
В семьях, где растут маленькие дети, со временем возникает недоразумение, как родителям называть друг друга при детях: по имени или мама и папа. Этот вопрос в последнее время активно обсуждают в Threads украинцы.
Главред узнал, как и почему родители обращаются друг к другу при детях и какие казусы из-за этого иногда возникают. Эксперт по половому воспитанию под ником anastasia_vysotska написала пост, в котором выразила возмущение тем, что некоторые пары называют друг друга мамой и папой после рождения ребенка.
Но не все согласились с ее мнением. Украинка под ником tetiana___kravets с иронией спросила, как ей называть своего мужа при 8-месячной дочери.
"Малышке почти 9 месяцев, как мне говорить? Пойдем посмотрим, что там у нашего Володи?", — написала она.
Пользовательница Threads anaatoliivna также считает, что в присутствии ребенка в первые годы его жизни родителям нужно называть друг друга папой и мамой. По ее мнению, до определенного возраста ребенок не понимает, что у родителей есть имена.
Может ли ребенок спать с родителями
Ранее психолог Марина Романенко рассказала, что в первые годы жизни ребенку нужно чувство безопасности. Его малыши получают за счет телесного контакта с родителями.
При этом однозначного ответа по поводу совместного сна нет. Если у родителей были основания для укладывания ребенка на сон в отдельную кровать, то важно добавлять ребенку контакта днем: больше обнимать, брать на руки и целовать.
Threads — социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их контент, пишет Википедия.
