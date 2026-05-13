Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

Ангелина Подвысоцкая
13 мая 2026, 17:16
НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 14 мая.
курс валют
Курс валют в Украине на 14 мая / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 14 мая
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 14 мая

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 14 мая 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 14 мая

На четверг, 14 мая, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,96 грн/долл., что на 1 копейку меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

Курс доллара
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на 14 мая

Курс евро упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 51,50 грн/евро. Таким образом, гривна укрепила свои позиции на 14 копеек.

Курс злотого на 14 мая

13 мая НБУ установил курс польского злотого на уровне 12,15 грн/злот. 14 мая курс установили на уровне 12,11 грн/злот, что на 4 копейки меньше.

Что будет с гривной в 2026 году — мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривной в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривны. Сорвать курс могут только плохие события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно быть спокойными за курс гривны в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", — отметил Новак.

Курс валют - последние новости Украины

Главред ранее сообщал, что, по оценке независимого эксперта, кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в апреле курс гривны к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

