Курс доллара может пробить новый психологический рубеж: чего ожидать в апреле

По словам эксперта, несмотря на риски, резкой девальвации гривны в апреле не прогнозируется.

https://glavred.info/economics/kurs-dollara-mozhet-probit-novyy-psihologicheskiy-rubezh-chego-ozhidat-v-aprele-10752260.html Ссылка скопирована

Каким будет курс доллара в апреле / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

Валютные резервы сократились, и давление на гривну усиливается

Доллар в апреле будет держаться в пределах 43,6–45 грн

Евро ожидается в диапазоне 50–52,5 грн

видео дня

Объемы валютных резервов в марте сократились на 2,9 млрд долларов — до 54,8 млрд. В то же время этого вполне достаточно, чтобы поддерживать стабильный валютный курс гривны в течение года. Однако поступление иностранных кредитов, за счет которых и формируются валютные резервы, значительно сократилось.

Об этом в комментарии Главред рассказал независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

"Венгрия продолжает блокировать выделение ЕС кредита Украине. Без разблокирования этого кредита объем валютных резервов будет сокращаться. Скорее всего, Украина в апреле не получит первый транш этого кредита, как ранее планировалось. Это будет усиливать давление на гривну. Если курс доллара закрепится выше отметки 44 грн., то следующей целью роста станет 45 грн., которая может быть достигнута в апреле", — пояснил он.

По словам Хмелевского, несмотря на риски, резкой девальвации в апреле не прогнозируется. На межбанковском рынке доллар, по оценкам эксперта, будет двигаться в пределах 43,6–45 грн, то есть сохранит умеренную волатильность.

В то же время спрос на валюту может оставаться повышенным, а внешние факторы — в частности, эскалация на Ближнем Востоке — способны влиять на поведение инвесторов и колебания мировых валют.

Хмелевский напоминает, что обострение конфликта традиционно приводит к падению фондовых рынков и росту колебаний доллара по отношению к другим валютам. В марте курс евро на украинском межбанке держался в диапазоне 50,28–51,23 грн, фактически повторяя февральскую динамику благодаря стабильности пары евро/доллар на мировых рынках.

В апреле эксперт ожидает, что курс гривны к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн, а ключевым фактором останется развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Курс валют на 27 марта 2026 года / Инфографика: Главред

Курс валют — последние новости Украины

Как сообщал Главред, в пятницу, 27 марта, доллар несколько вырос, а евро значительно ослабил свои позиции. Злотый тоже демонстрирует падение по отношению к украинской валюте.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

О личности: Александр Хмелевский Александр Хмелевский — независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред