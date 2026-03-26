Пасхальная корзина 2026 года ударит по кошельку: назван самый дорогой продукт

Директор Института аграрной экономики отметил, что из-за снижения доходов многие семьи будут вынуждены существенно экономить при подготовке к Пасхе.

Какой продукт в праздничном наборе самый дорогой

В 2026 году стоимость традиционной пасхальной корзины для семьи из четырех человек выросла до 1903,19 грн, что на 14,4% больше, чем в прошлом году. Самыми дорогими составляющими корзины являются мясные продукты. Об этом Главреду рассказал директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко.

По его словам, главной проблемой остается снижение покупательной способности граждан. Особенно остро это ощущается в регионах, которые непосредственно пострадали от боевых действий.

"При подготовке к Пасхе украинцы вынуждены будут экономить", - считает Лупенко.

Самыми дорогими в праздничной корзине традиционно остаются мясные изделия. Именно в этом сегменте зафиксирован самый существенный скачок цен по сравнению с 2025 годом.

За полкилограмма домашней колбасы придется заплатить в среднем 287,5 грн, что составляет около 550-600 грн за килограмм.

Еще дороже стоит буженина. Полкилограмма буженины стоит примерно 353 грн, а цена за килограмм колеблется в пределах 687-725 грн.

В то же время сало остается самым стабильным по цене продуктом в пасхальной корзине. Полкилограмма обойдется примерно в 123 грн, что соответствует 220-270 грн за килограмм.

За год стоимость буженины повысилась на 16,5%, а домашней колбасы — сразу на 35,3%. Зато сало подорожало незначительно — всего на 0,4%.

Как сообщал Главред, в Украине цены на лук снизились в среднем на 19% за неделю и сейчас колеблются от 3 до 8 грн/кг. Активная продажа из хранилищ из-за теплой погоды и низкая торговая активность оказывают давление на рынок.

Также в 2026 году паска существенно подорожала и стала одной из самых дорогих составляющих пасхальной корзины. По данным Института аграрной экономики, домашняя выпечка по традиционному рецепту будет стоить около 266,89 грн за килограмм, что почти на 15% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, по подсчетам Института аграрной экономики, в 2026 году базовая пасхальная корзина для семьи из четырех человек будет стоить 1903,19 грн, что на 14,4% дороже, чем в 2025 году (1663,26 грн).

О ресурсе: Институт аграрной экономики Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" основан в 1956 году в г. Киев как научный центр по разработке экономических основ формирования и осуществления аграрной политики в Украине, актуальных проблем теории и практики развития агропромышленного комплекса, организации внедрения в производство достижений экономической науки, осуществления координации исследований и подготовки научных кадров. Указом Президента Украины от 12 января 2004 года № 48 Институту присвоен статус национального научного центра. Главной задачей Института является разработка экономических основ формирования аграрной политики в Украине, проведение исследований актуальных проблем развития агропромышленного комплекса, организация внедрения в производство достижений аграрной науки, осуществление координации исследований и подготовка кадров.

