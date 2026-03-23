Цены поползли вверх: ключевой продукт перед Пасхой начал дорожать

Продукт, без которого не обойтись при приготовлении главного пасхального блюда, уже заметно подорожал.

Как в Украине пересмотрели цены на муку

В Украине подорожала мука

Килограмм муки стоит уже более 35 гривен

До празднования Пасхи осталось меньше месяца, и традиционно цены на продукты, без которых не обойтись при приготовлении праздничного стола, начинают заметно дорожать для украинцев.

В частности, в украинских супермаркетах уже выросли цены на муку — основной ингредиент для приготовления пасхальной куличи. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Как изменились цены на муку

По состоянию на сегодня, 23 марта, средняя цена на пачку пшеничной муки "Хуторок" весом один килограмм составляет 35,53 гривны. Хотя среднемесячная цена на эту муку в феврале была 34,99 гривны.

Подорожала и пачка такой же пшеничной муки весом два килограмма. Сегодня она в среднем стоит 67,65 гривны за килограмм против 66,18 гривны в прошлом месяце.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что весной 2026 года жители Киева заметили ощутимое подорожание продуктов первой необходимости. Особенно это коснулось круп, цены на которые начали быстро расти.

Ранее сообщалось, что в Украине может начаться подорожание продуктов на фоне проблем с топливом, и первые изменения цен, по прогнозам, станут заметны уже в ближайшее время.

Накануне стало известно, что в Украине наблюдается очередное снижение цен на морковь. Тенденция к падению стоимости обусловлена прежде всего большим объемом предложения.

Больше новостей:

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

