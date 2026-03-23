Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

В конце марта часы по всей стране переведут на час вперед.

Когда Украина перейдет на летнее время в 2026 году

Весной украинцы традиционно переходят на летнее время. В 2026 году стрелки часов придется перевести на один час вперед в конце марта.

Переход на летнее время влияет не только на режим сна и самочувствие украинцев, но и на работу государственной инфраструктуры. Главред узнал, когда именно переводят часы и как подготовить организм к новому ритму.

Когда переводят часы в 2026 году

Украина зимой, с ноября по март, живет в часовом поясе GMT+2. В период с апреля по октябрь действует летнее время — стрелки часов переводят на один час вперед, и страна переходит на GMT+3.

Согласно постановлению Кабинета Министров №509, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. В 2026 году это произойдет в ночь с 28 на 29 марта в 03:00.

Стрелки нужно перевести на один час вперед. Фактически это означает, что после 02:59 сразу наступит 04:00. Из-за этого украинцы будут спать на час меньше, однако вечера станут светлее.

Как будет работать транспорт и связь

Вся государственная инфраструктура автоматически подстраивается под изменения. По киевскому времени работают железная дорога, авиация и междугородние автобусы. На единое время также ориентируются телеграфная связь и междугородняя телефония.

В то же время морские суда используют киевское время во время пребывания в портах или на рейдах, а в открытом море переходят на международную систему часовых поясов.

Нужно ли переводить часы вручную

Большинство современных гаджетов обновят время самостоятельно. Для этого в настройках должна быть включена автоматическая синхронизация времени. Если эта функция отключена, время нужно перевести вручную.

Смарт-часы и фитнес-браслеты меняют время автоматически по данным с телефона или GPS. Ручная перестановка не требуется, если включена синхронизация времени.

Вручную придется настраивать только механические часы и старую бытовую технику. Для механических и кварцевых часов лучше двигать стрелки по часовой дуге, чтобы избежать поломки.

Когда в Украине начали переводить часы

В Украине зимнее и летнее время официально ввели в 1981 году, во времена СССР, с целью экономии электроэнергии. Впоследствии перевод часов дважды в год регламентировался постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переведением ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", — говорилось в документе.

Целью таких изменений было раньше начинать день, дольше работать при дневном свете и уменьшить использование искусственного освещения. Также считалось, что переход на летнее время экономит электроэнергию.

Отменили ли перевод часов в Украине

Как писал Главред, в июле 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект №4201 об отмене сезонных переходов на летнее и зимнее время. Документ должен был закрепить в Украине постоянное "зимнее" время (GMT+2).

Однако по состоянию на март 2026 года ситуация остается неизменной:

Законопроект был передан на подпись президенту еще в августе 2024 года. Подписи Владимира Зеленского под документом до сих пор нет. Без подписи главы государства закон не вступил в силу.

Поэтому Украина продолжает жить по старым правилам, переходя на летнее время весной и на зимнее осенью.

Почему в Украине хотят отменить перевод часов

В современном мире экономия электроэнергии от этой практики считается незначительной, тогда как негативные последствия — более ощутимы. В частности, смена времени влияет на биоритмы человека, что может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, Украина имеет значительную протяженность с запада на восток и фактически не укладывается в один часовой пояс. Например, в июле на Закарпатье в летнее время может рассветать только около 9 утра. Зато в Луганской области рассвет наступает уже около 4 утра, когда большинство людей еще спит, из-за чего световой день используется неэффективно.

Кто и зачем придумал менять время

Перевод часов на зимнее и летнее время ввели с целью экономии энергии и более эффективного использования дневного света. Впервые эту идею предложил в 1784 году Бенджамин Франклин, стремясь сэкономить свечи в холодное время года. В 1907 году британский архитектор Уильям Уиллет в брошюре "Бесполезное расходование дневного света" вновь поднял тему перевода стрелок.

Впервые летнее время было введено в практику в Великобритании в 1908 году в поместьях короля Эдуарда VII. Первыми странами с официальным переходом на летнее время стали Германия и Австро-Венгрия во время Первой мировой войны (30 апреля 1916 года — вперед, 1 октября 1916 года — назад).

В США 19 марта 1918 года Конгресс ввел часовые пояса и летнее время для экономии топлива, а в 1966 году принял "Закон о едином времени" (Uniform Time Act), который регулировал перевод часов и в мирный период.

Сегодня летнее время действует примерно в 72 странах мира, среди которых большинство государств ЕС, США, Канада, Австралия, Мексика и Израиль. Во многих странах третьего мира его не вводили или отменили.

Как перевод часов влияет на здоровье

Психиатр-нарколог Евгений Скрипник рассказал в комментарии РБК-Украина, что перевод часов может влиять на самочувствие людей. Врач отмечает, что такие изменения способны вызывать перепады давления, головную боль, сонливость или бессонницу, а также вызывать обострение хронических заболеваний и тревожных расстройств.

Адаптация к новому времени, по его словам, может длиться до двух недель. Особенно чувствительны к изменениям в режиме дня люди с гипертонией, депрессией или тревожными расстройствами. Кроме того, из-за постоянного стресса, связанного с войной, украинцы становятся более уязвимыми к таким колебаниям.

Как подготовиться к переводу часов

Скрипник советует больше гулять на свежем воздухе, соблюдать стабильный режим сна и меньше пользоваться гаджетами перед сном. По его мнению, ежедневно стоит проходить около 10 тысяч шагов.

До начала полномасштабной войны специалисты советовали заранее готовиться к переводу часов, постепенно меняя режим сна. Однако сейчас для многих украинцев этот подход неактуален из-за ситуации с безопасностью, обстрелов и ночных тревог.

По словам Скрипника, если не зацикливаться на смене времени, больше проводить время на улице, то адаптация пройдет значительно легче.

Читайте также:

