Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

Руслана Заклинская
23 марта 2026, 12:57обновлено 23 марта, 14:00
В конце марта часы по всей стране переведут на час вперед.
Вы узнаете:

  • Когда в Украине состоится переход на летнее время в 2026 году
  • Почему в Украине хотят отменить перевод часов
  • Как подготовиться к переводу часов

Весной украинцы традиционно переходят на летнее время. В 2026 году стрелки часов придется перевести на один час вперед в конце марта.

Переход на летнее время влияет не только на режим сна и самочувствие украинцев, но и на работу государственной инфраструктуры. Главред узнал, когда именно переводят часы и как подготовить организм к новому ритму.

видео дня

Когда переводят часы в 2026 году

Украина зимой, с ноября по март, живет в часовом поясе GMT+2. В период с апреля по октябрь действует летнее время — стрелки часов переводят на один час вперед, и страна переходит на GMT+3.

Согласно постановлению Кабинета Министров №509, переход на летнее время происходит в последнее воскресенье марта. В 2026 году это произойдет в ночь с 28 на 29 марта в 03:00.

Стрелки нужно перевести на один час вперед. Фактически это означает, что после 02:59 сразу наступит 04:00. Из-за этого украинцы будут спать на час меньше, однако вечера станут светлее.

Как будет работать транспорт и связь

Вся государственная инфраструктура автоматически подстраивается под изменения. По киевскому времени работают железная дорога, авиация и междугородние автобусы. На единое время также ориентируются телеграфная связь и междугородняя телефония.

В то же время морские суда используют киевское время во время пребывания в портах или на рейдах, а в открытом море переходят на международную систему часовых поясов.

Нужно ли переводить часы вручную

Большинство современных гаджетов обновят время самостоятельно. Для этого в настройках должна быть включена автоматическая синхронизация времени. Если эта функция отключена, время нужно перевести вручную.

Смарт-часы и фитнес-браслеты меняют время автоматически по данным с телефона или GPS. Ручная перестановка не требуется, если включена синхронизация времени.

Вручную придется настраивать только механические часы и старую бытовую технику. Для механических и кварцевых часов лучше двигать стрелки по часовой дуге, чтобы избежать поломки.

Когда в Украине начали переводить часы

В Украине зимнее и летнее время официально ввели в 1981 году, во времена СССР, с целью экономии электроэнергии. Впоследствии перевод часов дважды в год регламентировался постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переведением ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", — говорилось в документе.

Целью таких изменений было раньше начинать день, дольше работать при дневном свете и уменьшить использование искусственного освещения. Также считалось, что переход на летнее время экономит электроэнергию.

Отменили ли перевод часов в Украине

Как писал Главред, в июле 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект №4201 об отмене сезонных переходов на летнее и зимнее время. Документ должен был закрепить в Украине постоянное "зимнее" время (GMT+2).

Однако по состоянию на март 2026 года ситуация остается неизменной:

  1. Законопроект был передан на подпись президенту еще в августе 2024 года.
  2. Подписи Владимира Зеленского под документом до сих пор нет.
  3. Без подписи главы государства закон не вступил в силу.

Поэтому Украина продолжает жить по старым правилам, переходя на летнее время весной и на зимнее осенью.

Почему в Украине хотят отменить перевод часов

В современном мире экономия электроэнергии от этой практики считается незначительной, тогда как негативные последствия — более ощутимы. В частности, смена времени влияет на биоритмы человека, что может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, Украина имеет значительную протяженность с запада на восток и фактически не укладывается в один часовой пояс. Например, в июле на Закарпатье в летнее время может рассветать только около 9 утра. Зато в Луганской области рассвет наступает уже около 4 утра, когда большинство людей еще спит, из-за чего световой день используется неэффективно.

Перевод часов в Украине
Перевод часов в Украине / Инфографика: Главред

Кто и зачем придумал менять время

Перевод часов на зимнее и летнее время ввели с целью экономии энергии и более эффективного использования дневного света. Впервые эту идею предложил в 1784 году Бенджамин Франклин, стремясь сэкономить свечи в холодное время года. В 1907 году британский архитектор Уильям Уиллет в брошюре "Бесполезное расходование дневного света" вновь поднял тему перевода стрелок.

Впервые летнее время было введено в практику в Великобритании в 1908 году в поместьях короля Эдуарда VII. Первыми странами с официальным переходом на летнее время стали Германия и Австро-Венгрия во время Первой мировой войны (30 апреля 1916 года — вперед, 1 октября 1916 года — назад).

В США 19 марта 1918 года Конгресс ввел часовые пояса и летнее время для экономии топлива, а в 1966 году принял "Закон о едином времени" (Uniform Time Act), который регулировал перевод часов и в мирный период.

Сегодня летнее время действует примерно в 72 странах мира, среди которых большинство государств ЕС, США, Канада, Австралия, Мексика и Израиль. Во многих странах третьего мира его не вводили или отменили.

Как перевод часов влияет на здоровье

Психиатр-нарколог Евгений Скрипник рассказал в комментарии РБК-Украина, что перевод часов может влиять на самочувствие людей. Врач отмечает, что такие изменения способны вызывать перепады давления, головную боль, сонливость или бессонницу, а также вызывать обострение хронических заболеваний и тревожных расстройств.

Адаптация к новому времени, по его словам, может длиться до двух недель. Особенно чувствительны к изменениям в режиме дня люди с гипертонией, депрессией или тревожными расстройствами. Кроме того, из-за постоянного стресса, связанного с войной, украинцы становятся более уязвимыми к таким колебаниям.

Как подготовиться к переводу часов

Скрипник советует больше гулять на свежем воздухе, соблюдать стабильный режим сна и меньше пользоваться гаджетами перед сном. По его мнению, ежедневно стоит проходить около 10 тысяч шагов.

До начала полномасштабной войны специалисты советовали заранее готовиться к переводу часов, постепенно меняя режим сна. Однако сейчас для многих украинцев этот подход неактуален из-за ситуации с безопасностью, обстрелов и ночных тревог.

По словам Скрипника, если не зацикливаться на смене времени, больше проводить время на улице, то адаптация пройдет значительно легче.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
15:00Интервью
13:32Украина
Популярное

Ещё
Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Последние новости

15:00

Все ли блокпосты установлены законно и кому могут выдать повестку в ТЦК — интервью с адвокатом

14:53

На Житомирщину ворвется рекордное тепло: когда прогреет до +20 градусов

14:38

РФ остановила экспорт нефти через порты в Балтийском море после атаки дронов – СМИ

14:22

София Ротару публично обратилась к внуку-беглецу — детали

14:15

Черт в украинской культуре - кем его считали наши предки

Узнавайте важные новости первыми - подпишитесь на Главред в Telegram

14:11

Уличная камера случайно запечатлела уникальный ритуал оленей: что они делали

14:06

Что обязательно класть в пасхальную корзину: священник назвал 7 продуктовВидео

13:58

Что означает сигнал регулировщика: тест по ПДД, который под силу не каждомуВидео

13:43

До 68 тыс грн: обнародованы самые высокие зарплаты в Украине в 2026 году

Реклама
13:42

Цены поползли вверх: ключевой продукт перед Пасхой начал дорожать

13:32

Подозреваемый в совершении двойного теракта в Буче задержан - что известноФото

13:31

Как заменить слово "язвить" на украинском языке: есть несколько интересных вариантов

13:16

Фантастическая закуска из яиц на Пасху: очень простой рецепт

13:13

Мамина булочка: Леся Никитюк показала доброе утро с сыном

13:06

"Будем колоть тебе": Виктор Павлик оказался под угрозой на собственном концерте

12:57

Украина перейдет на летнее время в 2026 году: когда, почему и как подготовить организм

12:25

Женщина услышала странные звуки в соседнем дворе: находка оказалась неожиданнойВидео

12:22

Почему тюльпаны растут, но не цветут: что нужно успеть сделать в мартеВидео

12:20

На Полтавщине температура резко опустится ниже 0°C: синоптики сообщили когда

12:13

Какие растения остаются зелеными даже зимой - идеи для красивого сада

Реклама
12:08

Почему нельзя стирать белье при температуре 40 градусов: ответ удивит

11:57

Китайский гороскоп на завтра, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

11:49

Вражеские штурмы закончились катастрофой: Сырский заявил о срыве наступления РФ

11:44

Идеальное сочетание: рецепт очень вкусного салата с печеньюВидео

11:27

Готовится новая атака: названы вероятные цели для ракет и дронов РФ

11:23

РФ может отправить на фронт всех мобилизованных из Крыма: в ISW назвали сроки

11:13

Лучший вариант для Кремля: эксперт оценил перспективы заключения мирного соглашения

11:08

Пламенная магнитная буря обрушилась на Украину: когда шторм достигнет пика

10:51

"Украина не имеет шансов": звезда Modern Talking поплатился за любовь к РФ

10:46

Мороз -6 градусов: где в Украине сегодня царит настоящая зима

10:06

Секреты популярной закуски - что скрывается в пачке чипсов

10:00

Ефросинина вышла на связь после скандала с Поляковой и ее мужем: что она сказала

09:59

В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

09:58

Почему 24 марта нельзя убирать и стирать: какой церковный праздник

09:52

Черная полоса позади: после 23 марта у трех знаков зодиака все сложится

09:51

Под удар попал порт и жилые дома: последствия атаки дронов на Одесскую область

09:34

Подозревают в шпионаже: ЕС ограничит участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов

09:22

"Уже не ребенок": Владимир Зеленский высказался о дочери

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 марта (обновляется)

08:54

Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

Реклама
08:46

В истории церкви не было более противоречивой фигуры: Портников - о Филаретемнение

08:45

Чтобы вражеские дроны не долетали до городов: поддержите сбор средств на пикапы для мобильных экипажей ПВО актуально

08:26

Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

08:26

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:06

Россия атаковала Кривой Рог: вспыхнул пожар, пострадали люди

06:54

Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

05:11

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

04:37

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

03:39

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

02:39

"Ты был лучшим": сын покойного Чака Норриса растрогал обращением к отцу

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять