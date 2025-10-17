Когда переводят часы на зимнее время 2025: известна дата

Что узнаете:
- Когда в Украине переводят часы на зимнее время
- Как перевести часы на зимнее время
В Украине дважды в год переводят часовые стрелки. Сейчас украинцы живут по летнему времени, но уже совсем скоро часы придется перевести на зимнее время. В летнее время Украина находится в третьем часовом поясе, а в зимнее время - во втором.
Главред раскрыл дату и все нюансы, которые нужно знать.
Когда переводят часы на зимнее время 2025
Переводить часы на зимнее время нужно в последнее воскресенье октября. В этом году этой датой станет 26 октября. Это будет происходить в ночь на воскресенье.
Переводить стрелки необходимо в 4:00 ночи на час назад - на 3:00 ночи. Таким образом в этот день вы будете спать на один час больше. Однако следует отметить, что теперь будет темнеть раньше, поэтому следует быть осторожными и внимательными.
Важно подчеркнуть! Смартфоны и ноутбуки, которые имеют доступ к интернету, переводят часы автоматически, поэтому вы можете не беспокоиться из-за заведенного будильника - он подаст сигнал вовремя. Если у вас механические часы, то перевести часы нужно самостоятельно.
Перевод часов в Украине - что известно
Как уже сообщал Главред, в июле 2024 года депутаты приняли закон №4201, согласно которому в этом году украинцы еще переведут часы на зимнее время 27 октября, но после этого переход на летнее время в 2025 году больше не будет осуществляться.
Ожидалось, что последний переход с зимнего на летнее время в Украине состоится в последнее воскресенье марта 2024 года в 03:00 по киевскому времени. В марте 2025 года такой переход хотели отменить.
Впоследствии BBC отметило, переход на зимнее время в Украине может быть не последним. Проект закона об исчислении времени в Украине до сих пор не подписан президентом.
Другие новости:
- Украина будет переводить часы или нет: Рада приняла решающий закон
- Переход на летнее время 2025 - будем ли переводить часы
- Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред