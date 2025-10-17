Когда переводят часы на зимнее время 2025: известна дата

В Украине переводить часы на зимнее время будут в последнее воскресенье октября.

https://glavred.info/ukraine/kogda-perevodyat-chasy-na-zimnee-vremya-2025-izvestna-data-10707212.html Ссылка скопирована

Когда переводят часы на зимнее время 2025 / Колаж: Главред, фото: pixabay

Что узнаете:

Когда в Украине переводят часы на зимнее время

Как перевести часы на зимнее время

В Украине дважды в год переводят часовые стрелки. Сейчас украинцы живут по летнему времени, но уже совсем скоро часы придется перевести на зимнее время. В летнее время Украина находится в третьем часовом поясе, а в зимнее время - во втором.

Главред раскрыл дату и все нюансы, которые нужно знать.

видео дня

Когда переводят часы на зимнее время 2025

Переводить часы на зимнее время нужно в последнее воскресенье октября. В этом году этой датой станет 26 октября. Это будет происходить в ночь на воскресенье.

Переводить стрелки необходимо в 4:00 ночи на час назад - на 3:00 ночи. Таким образом в этот день вы будете спать на один час больше. Однако следует отметить, что теперь будет темнеть раньше, поэтому следует быть осторожными и внимательными.

Важно подчеркнуть! Смартфоны и ноутбуки, которые имеют доступ к интернету, переводят часы автоматически, поэтому вы можете не беспокоиться из-за заведенного будильника - он подаст сигнал вовремя. Если у вас механические часы, то перевести часы нужно самостоятельно.

Перевод часов в Украине - что известно

Как уже сообщал Главред, в июле 2024 года депутаты приняли закон №4201, согласно которому в этом году украинцы еще переведут часы на зимнее время 27 октября, но после этого переход на летнее время в 2025 году больше не будет осуществляться.

Ожидалось, что последний переход с зимнего на летнее время в Украине состоится в последнее воскресенье марта 2024 года в 03:00 по киевскому времени. В марте 2025 года такой переход хотели отменить.

Впоследствии BBC отметило, переход на зимнее время в Украине может быть не последним. Проект закона об исчислении времени в Украине до сих пор не подписан президентом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред